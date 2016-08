Plus de cinq cent maisons ont été calcinées dans la commune de Beramanja. Plusieurs sinistrés et dégâts matériels ont été relevés.

Deux incendies en deux jours, le villa­ge de Bera­manja dans le district d’Ambilobe a été la proie des flammes. Plusieurs dégâts matériels ont été relevés.

Selon un bilan venant de la gendarmerie, plus de cinq cent maisons ont été calcinées. Le drame a également fait plus de quatre mille sinistrés, dans la commune de Beramanja. La valeur des dégâts matériels était estimée à un milliard d’ariary. Heureusement, il n’y eut ni mort ni blessé lors du drame.

D’après une source de la gendarmerie avant-hier, le premier cas s’est produit, aux environs de 14h, au village d’Ankazomborona. Selon une source, un feu de brousse serait à l’origine du sinistre. Les villageois ont tout de suite essayé de limiter les dégâts, mais le vent, trop fort, a rasé le village. Quatre cent vingt cinq maisons dont quinze en dur ont été réduites en cendres. Plus de quatre mille personnes sont sans-abri.

À deux reprises

Le second incendie s’est produit hier, vers huit heures du matin, au marché de Beramanja. En outre, hier était le jour du marché de la commune. Cent douze pavillons en falafa et huit maisons d’habitation ont été anéantis par les flammes. Une salle de classe en maison de bois a été calcinée. Plus de deux cent cinquante personnes sont sinistrées.

« Selon les informations qu’on a reçues sur le lieu, c’est peut-être un incendie criminel», confirme les forces de l’ordre. La gendarmerie a ouvert une enquête concernant les deux cas d’incendie successifs.

Nantenaina Njanahary