L’association des médecins spécialistes australiens pour l’Afrique (ADFA) vient à Madagascar trois fois par an depuis dix ans. Spécialistes en neurologie, orthopédie et gastro-entérologie, les membres de l’ADFA effectuent des consultations et des chirurgies gratuites auprès des hôpitaux publics. Près de cent vingt consultations y ont été réalisées en cinq jours. « Nous effectuons près de huit cents consultations et une centaine de chirurgies par an, en moyenne dans le pays», a fait savoir le Docteur Richard Mcmullin, chef de la délégation. « La plupart des patients souffrent de la prostatite, de calcul rénal, d’hernie ou encore d’anomalies de développement du pied ou pieds bots » explique-t-il. Outre les consultations et les opérations chirurgicales, l’ADFA octroie du matériel aux hôpitaux ainsi que des formations aux médecins locaux.

Mirana Ihariliva