L’application des dina outrepasse ses limites, dans le district de Benenitra. Cet ensemble de règles d’harmonisation de sécurité convenues par la population pose problème.

Les dinabe ou « dinan’i Benenitra », qui sont des conventions collectives d’organisation de la société dans ce district deviennent hors du contrôle des forces de l’ordre. C’est à cause de vols de bœufs qui font rage dans cette localité, ces dernières années, que cette mesure a été mise en place. Très tôt après le passage du cyclone Enawo dans la région Anosy, aux alentours du 10 mars, des habitants du district se prévalant d’appliquer le dina local ont pris deux otages contre des bœufs disparus, rapporte la gendarmerie locale. Les deux hommes « arrêtés » ont été soupçonnés d’être complices des dahalo, d’après les procès-verbaux dressés par les fokonolona à la gendarmerie.

« Les fokonolona ont perdu les traces du bétail dans ce village où ils ont pris les deux otages, alors que c’était la pluie qui a effacée les empreintes. C’est seulement pour cette raison qu’ils ont détenu deux hommes », mentionne la gendarmerie. Un autre cas similaire s’est produit une semaine plus tard.

« Certes, les dinabe ont pu réduire le nombre de vols de zébus dans le district, mais il faut que son application tienne compte des lois en vigueur », a indiqué le chef de brigade (CB) de la gendarmerie de Betroka.

Jusqu’ici, une dizaine de soldats pacificateurs dépêchés par le régiment militaire de Toliara sont venus en renfort sur les lieux afin d’éviter des éventuelles violences commises, soit par les dahalo ou à cause des dinabe.

Des propositions émanant des autorités locales ainsi que des responsables de sécurité, pour endiguer l’application abusive des dina, seront bientôt discutées dans les districts de Betroka et Benenitra.

Hajatiana Léonard