La commune rurale de Bemasoandro Itaosy annonce la suspension temporaire de la pêche dans la rivière d’Ikopa, à partir de ce jour. « Nous allons emmener des échantillons des poissons à l’Institut Pasteur de Mada­-gas­car (IPM), pour analyser leur consommabilité. La

levée de cette suspension dépendra du résultat de cette analyse », précise Jean Rakotoman­dimby, maire de la commune de Bema­soandro Itaosy, hier.

Depuis dimanche, plusieurs dizaines de personnes se sont ruées dans cette rivière d’Ikopa. La pêche y est très bonne. « Les poissons s’attrapent facilement. Un tel phénomène ne s’est jamais produit chez nous. C’est sûrement à cause de la rivière asséchée. D’autres hypothèses soulignent, par ailleurs, que les produits sont imbibés de produits toxiques », remarque Jean Rakotomandimby.

Inquiétude

Plusieurs dizaines de personnes ont été encore aperçues sur les lieux, hier, en train de jeter leur filet dans la rivière ou attraper à mains nues, des « anguilles atteignant plus d’un mètre ».

Le ministère des Ressour­ces halieutiques et de la pêche s’inquiète sur l’origine de ces poissons, et a annoncé l’interdiction de leur consommation, dans un commu­niqué, dimanche. Jusqu’à hier, aucune victime d’intoxication alimentaire, due à la consommation de ces produits halieutiques, n’a été enregistrée au centre hospitalier universitaire Joseph Ravoahangy Andrianavalona (CHU JRA), bien que des gens continuent à les manger. Pourtant, ces poissons sont pris d’assaut, ils sont vendus à prix bradés.

M.R.