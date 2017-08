Tombé sous les balles d’une horde de voleurs de bétail, le sergent chef Eric Ramisaray, élément de la 510ème compagnie militaire de Belo-sur-Tsiribihina a été découpé par les malfaiteurs à Antsirasira avant-hier aux alentours de 15 heures. Les malfaiteurs l’ont délesté d’un fusil Kalachnikov avec deux boîtes chargeurs. Le nombre de munitions dérobées n’est pas déterminé.

Après le meurtre de ce sous-officier, un peloton a été dépêché sur le champ de bataille pour récupérer la dépouille charcutée du défunt sergent chef. Les éléments ayant mené la mission sont revenus sains et saufs dans la caserne avec la dépouille, dans la soirée vers 20 heures.

L’accrochage meurtrier est survenu lors d’une poursuite engagée par la gendarmerie ainsi que l’armée, après un vol de soixante têtes de bovidés dans le fokontany d’Adranomavo. Munis de fusils de chasse et équipés de tout un arsenal d’armes blanches, les assaillants ont sévi en début de matinée aux alentours de 6 heures. Pendant près de deux heures, ils se sont mesurés aux villageois et ont rassemblé les troupeaux qu’ils y ont trouvés.

Alertées, les forces de l’ordre ont lancé une opération, conduite par le commandant de la 510ème compagnie de Belo-sur-Tsiribihina.

Andry Manase