Le nombre de personnes décédées suite à la suspicion de peste remonterait à trente et un, dans la petite commune d’Inosy Ambala­rano. L’infor­mation a été donnée par le colonel Maroriky, député du district de Befotaka Atsimo, hier. « C’est le fils du maire de la commune qui m’en a informé, par téléphone. Il n’y a pas de réseau téléphonique dans cette commune, donc il est difficile d’avoir les informations exactes en temps réel, mais je suis sûr que ce qu’on m’a dit se rapproche de la réalité », éclaircit ce député. Ce dernier précise que les victimes présentaient des signes se rapprochant de la peste bubonique.

Du côté du ministère de la Santé publique, le professeur Mamy Lalatiana Andriamanarivo, informe sur six décès. Il précise, toutefois que « l’analyse biologique ne permet pas encore de confirmer que c’est de la peste », répond-t-il à un sénateur, lors d’une séance de questions réponses entre le gouvernement et les sénateurs à Anosikely, hier. Minosoa Rajerison, chef d’unité de peste à l’Institut Pasteur de Madagascar explique que le district de Befotaka Atsimo, une zone côtière, n’est pas une zone pesteuse.

M.R.