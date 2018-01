Mario Simon Anjaratsilavina, tel est le nom du premier enfant né au petit matin du 1er janvier 2018 plus précisément à 1h20, à la maternité de Befela-tanana. Ce petit garçon est le cadeau spécial très attendu par son père Sitraka Simon Anjaratsilavina et sa mère Manoela Volahanta Randriamasy. « Nous avons toujours plaisanté à la maison, lorsque l’enfant n’était pas encore né, que nous allons passer le réveillon à l’hôpital. Et voilà, nous y sommes réellement. Nous n’avons pris la décision d’aller à l’hôpital qu’à 20 heures, lorsque les contractions ont commencé ». Mario est en bonne santé et pèse 3kg200. L’accouchement s’est bien passé car l’enfant est né 10 minutes après le travail.

Durant la nuit de la Saint-Sylvestre, deux sages-femmes se sont sacrifiées pour aider les mères à accoucher, dans cette maternité. « C’est notre tour de garde alors il faut que nous assurions. Le médecin surveille toutes les salles. Deux femmes ont dû passer à la césarienne car des complications se sont présentées », affirme une des sages-femmes. Cinq accouchements sont survenus, le 31 décembre. Quatre femmes étaient encore en phase de travail dans la matinée du 1er janvier.

M. A.