Fanomezanjanahary Rasolofoarisoa et son épouse s’attendaient à des jumeaux, mais Noël leur a donné des triplés. Ce qui lui fait aujourd’hui sept enfants.

C’est un beau cadeau que Noël a apporté à la famille de Fano­mezanjanahary Rasolofoarisoa cette année. S’attendant à accoucher de jumeaux, son épouse, Noëline Rasoalalao, a pourtant eu la joie de tenir des triplés dans ses bras après une césarienne. C’était hier à 10h 45 à la maternité de Befelatanana. « Je suis comblée », confie la mère de famille.

Le couple ne s’attendait pourtant pas à trois bébés d’un seul coup. « Lors des examens prénataux, notamment en échographie, les images ne nous ont montré que des jumeaux », raconte Noëline Rasoalalao, heureuse qu’elle est, ses deux filles et son fils, se portent bien malgré tout. D’autant que l’accouchement ne s’annonçait pas facile.

Surprise, la jeune mère n’en reste pas moins sereine. S’occuper des trois nouveaux-nés ne lui fait pas peur. Pour cela, elle compte sur les quatre aînés des triplés dont le plus jeune a

13 ans. « Les grands frères et sœurs sont déjà grands. Il ne devrait pas y avoir de problème pour s’occuper des plus jeunes », anticipe-t-elle.

Césarienne

Avec les triplés, cela fait donc sept enfants pour la famille de Fanomezan­janahary Rasolo. Leur naissance a, d’ailleurs, amené à onze le nombre d’enfants nés le jour de Noël à la maternité de Befelatanana. Ils sont d’ailleurs les seuls à avoir été mis au monde par céasrienne. « Les huit

autres sont nés par voie basse et aucun problème n’a été enregistré », confie le Dr Mamy Rabemanantsoa, anesthésiste réanimateur au sein de la maternité de Befelatanana.

Les onze naissances ont été enregistrées à partir de 1h45 et jusqu’à 15h, hier. Aucune naissance n’a été enregistrée à minuit.

Au pavillon Sainte Fleur, à Ampefiloha, la nuit du réveillon était plutôt calme. Aucun enfant n’est né durant la nuit du 24 au 25 décembre. La première parturiente de Noël n’est entrée en travail qu’à 8h.

Fanomezana Rasolomahery