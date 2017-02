Les réactions sur l’affaire Befandriana-Nord commencent à se faire entendre.

Des interventions mesurées, toutefois, surtout, sur la responsabilité des faits.

Précaution. Bien que l’affaire Befandri­ana-Nord défraye les chroniques depuis plus d’une semaine, les responsables étatiques n’ont commencé à réagir sur le sujet que dimanche. Les mots utilisés et le ton des discours, ou encore, certains choix de destination indiquent, cependant, que les autorités préfèrent jouer la prudence sur ce dossier.

La commune rurale d’Antsakabary, sise dans le district de Befandriana-Nord a commencé à être citée en une des journaux lorsque, le samedi 18 février, deux policiers, accusés de racket, ont été lynchés à mort par ses habitants. S’ensuivit une contre-attaque policière

avec quarante éléments des Forces d’intervention de police (FIP), venant d’Antsohihy et de Maha­janga. Censée appréhender les responsables de la vindicte populaire, la mission de ces hommes semble s’être transformée en « expédition punitive », ayant réduit en cendre cinq villages, soit l’équivalent de 487 habitations et entraîné la mort d’une personne âgée.

Dans un communiqué à paraître dans quelques presses écrites de la capitale, ce jour, la police nationale affirme même l’existence de « dessous politiques », derrière ces « accusations ». Elle peste, également, contre « certaines associations et groupes de personnes publiant des informations non vérifiées », visant à ternir son image. Le contexte particulier de l’affaire Befandriana-Nord pourrait amener les autorités à réagir avec des pincettes.

Outre le fait que l’image de la police nationale soit déjà sensiblement écornée, le dossier pourrait, également, jeter un froid dans les relations entre des corps de métiers régaliens, dont la synergie est nécessaire pour faire respecter l’État de droit. Aussi, bien qu’ayant déclaré devant la presse, à Maha­janga, dimanche, qu’« aucun incendie criminel ne saurait être toléré, surtout s’il a été commis par des agents de l’État », le locataire d’Iavoloha s’est-il gardé de blâmer nommément la police nationale.

Débats

Dans un discours prononcé durant un meeting d’inauguration d’infrastructure, dans la ville des fleurs, hier, le chef de l’État s’est contenté d’appeler la population et les jeunes, surtout, à ne pas se laisser entraîner dans « des manœuvres de déstabilisation », et à « condamner les vindictes populaires de ces derniers jours ». Il s’est réduit à argumenter que ces faits sont des actes portant atteinte à la vie humaine, contraire non seulement à la loi mais, aussi, aux valeurs malgaches.

La même précaution quant aux mots prononcés et postures à prendre face à l’affaire Befandriana-Nord a, également, été de mise chez la délégation gouvernementale qui s’est rendue, à Antsohihy, dimanche. Conduite par le ministre Narson Rafidimanana, assurant l’intérim du Premier ministre, et les représentants du commandement militaire au sein du gouvernement, tous se sont gardés de stigmatiser la police nationale.

La délégation gouvernementale a, néanmoins, réuni quelques personnes censées venir de Befandriana-Nord pour avoir des informations sur la responsabilité des incendies des villages de la commune d’Antsa­kabary. La scène ressemblait, cependant, plus à une opération de communication où les membres de l’Exécutif ont, surtout, axé leurs « monologues », sur « un rappel à l’ordre », contre les actes de vindictes populaires. En marge de cette rencontre, le maire d’Antsakabary, questionné par les journalistes qui étaient du voyage gouvernemental a, lui aussi, adopté la ligne de communication étatique.

Dans des propos évasifs, l’élu a confirmé les incendies indiquant, juste, qu’après le départ policiers « des incendies se sont déclenchées, mais l’on ne sait pas qui les ont déclenchés ». À lui d’ajouter : « laissons les résultats de l’enquête désigner les responsables ». Sans attendre l’ouverture d’une enquête, pourtant, la police nationale s’est fendue d’affirmations loin d’être convaincantes pour se dédouaner de la responsabilité sur les incendies d’Antsakabary.

La communication étatique, pour calmer les humeurs, semble vouloir recentrer les débats sur les vindictes populaires et l’appel à attendre les résultats de l’enquête. Cependant, dans la quête d’un État de droit, l’on ne devrait pas négliger que cette affaire révèle la grande problématique des abus, bavures et exactions des détenteurs du pouvoir régalien, ainsi que, du corporatisme qui y règne tendant jusqu’à protéger d’éventuelles cas de délits ou crimes.

Garry Fabrice Ranaivoson