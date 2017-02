La police qualifie de tissu de mensonges les publications dénonçant des incendies criminels impliquant ses hommes. Élus, citoyens et autres entités torpillent sa version.

Un fait, deux sons de cloche, à moins d’une malversation contre l’opinion publique. La police nationale se retrouve dénudée en se heurtant de plein fouet à l’opinion publique, des habitants de la commune d’Antsakabary ainsi qu’à des élus du district de Befan­driana-Nord, après que des villages aient été incendiés, avant-hier, lors du passage d’une quarantaine de policiers. Le discours, tenu hier, lors d’une conférence de presse par le contrôleur général de police Norbert Anandra, ministre de la Sécurité publique, semble avoir jeté de l’huile sur le feu.

«Le rapport qui m’est parvenu, mercredi soir, après l’embrasement indique qu’environ huit cases ont été brûlées par une aliénée mentale (NDLR: une femme ayant agi seule) et que les missionnaires de la police nationale n’ont rien n’à y avoir. Il s’agit d’une propagation de fausses nouvelles en vue d’envenimer la situation», a signifié le premier responsable de la police nationale, qui dans la foulée, a invité les journalistes à recouper les informations avant publication.

Sidérée, la députée Liliette de Rolland, élue dans le district de Befandriana-Nord, a donné du grain à moudre au chef du gouvernement. «S’il devait y avoir un pyromane, déséquilibré mental, de surcroît, c’est que celui-ci devait être parmi les policiers envoyés par le Gouvernement», tonne-t-elle.

Offusqués, des habitants des villages incendiés donnent du fil à retordre au ministre en allant jusqu’à chiffrer les foyers incendiés et à crever l’abcès sur les atrocités commises.

Atrocités

«C’est le chaos. Au total, 487 habitations ont été brûlées. Piégée sous les flammes, une septuagénaire est morte brûlée vive. Son corps carbonisé a été retrouvé dans les ruines fumantes des 230 foyers calcinés, dénombrés à Ambinanindrano Tavenina. En réalité, cinq villages ont été dévastés par le feu et non quatre. À Ambalamanga Ankisingy, 80 foyers sont détruits par le feu, contre 75 à Ambodi­finesy, 80 à Antanagambo et 22 à Ambohitsiaivo», fulmine un notable du chef-lieu de commune.

Ne ménageant pas les quarante policiers incriminés, il dénonce des maltraitances physiques ainsi que des arrestations musclées de près de 400 personnes, dans les villages par où le peloton policier est passé. Tenus en respect avec des armes de guerre, ces villageois dont des femmes et des enfants ont été rassemblés à Tavenina où ils ont passé la nuit.

Le chiffre indiqué se rapproche de celui de la gendarmerie, qui fait état d’environ 350 arrestations, ce qui est neuf fois plus élevé que celui de la police.

Hier, lors de la rencontre avec la presse, le contrôleur général de police Jacques Josoa Lalao Andrianomen­janahary, secrétaire général du ministère de la sécurité publique, a indiqué que

40 suspects ont été arrêtés.

Outre l’arrestation massive, le nombre de foyers calcinés est confirmé par les gendarmes sur place.

«Le maire d’Antsakabary a été conduit à moto à Befandriana-Nord à l’aube. Il était escorté par deux policiers. Le reste du peloton a, pour sa part, quitté Tavenina vers midi avec les personnes arrêtées, dont la plupart ont été relâchées en route», relate un gendarme sur place.

L’inquiétude saisit certains habitants d’Antsakabary qui craignent fort une manipulation des informations pour les détourner de la réalité.

Dans une communication téléphonique, un proche de l’élu a confié son souci selon lequel celui-ci a été emmené au chef lieu de district pour mieux l’obliger à signer un procès verbal au profit des policiers fustigés. Contacté, le ministre de la Sécurité publique était injoignable hier soir. Il est en route pour Befandriana-Nord pour remettre décorations honorifiques à titre posthume aux familles des deux policiers, tués par une foule furieuse à Ambalamanga, samedi. C’est ce double homicide qui a déclenché le déploiement de quarante éléments, fustigés pour abus et exaction. Les défunts ont été accusés de rackets de villageois.

Seth Andriamarohasina