Une vague d’arrestations abusives est mise sur le tapis pour le meurtre de deux policiers à Antsakabary. Cinq villageois ont été placés sous les verrous.

Le double meurtre de deux policiers commis par une foule furieuse à Ambalamanga Befandriana-Nord le 18 février a été conduit avant-hier devant le parquet à Antso­hihy. Au total, 31 suspects ont été entendus par le juge d’instruction, dont des présumés auteurs et commanditaires du double homicide ainsi que des témoins.

Au terme des auditions, seulement cinq d’entre eux ont été placés en détention préventive. Les vingt-six autres personnes ont en revanche bénéficié d’une mise en liberté provisoire. Une source auprès du tribunal indique qu’elles ont échappé à la prison faute de preuves suffisantes. Une remise en liberté qui suscite des remous.

En débarquant dans la commune rurale d’Antsaka­bary le mardi 21 février, les près de quarante policiers dépêchés depuis Mahajanga et Antsohihy ont embarqué presque toutes les personnes qu’ils ont croisé sur leur chemin et trouvées dans les cinq villages incendiés lors de leur passage.

Environ 400 villageois dont des femmes et des enfants ont été rassemblés dans le village de Tavenina pour y passer la nuit sous surveillance armée. Des maltraitances policières ont été signalées. Le lendemain, en début de matinée, le maire d’Antsakabary a été emmené en moto à Befan­driana-Nord, sous l’escorte de deux policiers armés. Quelques heures plus tard, les près de 400 villageois arrêtés ont quant à eux entrepris une longue marche sur une distance de 86 kilomètres jusqu’au pont Sofia, frontière naturelle entre le district de Befandriana-Nord et celui de Mandritsara.

Suspects relâchés

Des interrogatoires sommaires ont été effectués au cours du long trajet. À mi-chemin, la plupart des suspects ont été relâchés. Selon des dénonciations, les libérations de ces villageois auraient été monnayées et que seulement ceux qui avaient versé de l’argent à certains policiers du peloton auraient été remis en liberté, bien qu’il y ait pu avoir parmi eux des personnes pouvant être impliquées dans le meurtre des deux policiers.

Cette dénonciation accablante de bon nombre d’habitants est soutenue par des élus ainsi que personnalités locales, mais niée en bloc par les leaders du peloton policier incriminé. Le lendemain des embrasements et de l’arrestation massive, le contrôleur général de police Josoa Andrianomenja­nahary, secrétaire général du ministère de la Sécurité publique a annoncé 40 arrestations. Le nombre a chuté à 31 lors de la traduction devant le parquet.

Le maire d’Antsakabary et sept de ses compagnons ont été les premiers à avoir été arrêtés. Ils se rendaient à Befandriana-Nord avec les dépouilles mortelles de l’agent et du brigadier de police assassinés lorsqu’ils ont dû rebrousser chemin en croisant les policiers accusés d’expédition punitive.

