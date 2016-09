Dans le cadre du partenariat entre la Gendarmerie nationale volleyball et VBC St Denis, six joueurs de ce club phare malgache seront invités et pris en charge, par le club organisateur au tournoi international de beach-volley à la Réunion. Cette compétition internationale se tiendra du 7 au 13 novembre et verra la participation des équipes françaises, réu­nionnaises, mauriciennes et malgaches.

Cette invitation fait suite au partenariat qui a débuté lors du passage du VBC St Denis, invité au tournoi de l’amitié des iles, organisé dans le cadre du 5e anni­ver­saire de GNVB. Ce club réunion­nais a effectué une action sociale, mercredi, en dotant l’école de volleyball GNVB et SOS Villages d’enfants Madagascar d’équipements sportifs.

Cette équipe a remis aux pensionnaires du foyer à Andrainarivo, un carton de crayons de couleur, des stylos, des sacs, des T-shirts, des casquettes et des shorts, et a doté également de balles, de maillots et de filets à l’école de volleyball de GNVB à Ampahibe.

« Cette association n’est pas encore implantée à la Réunion et comme nous sommes voisines, nous avons profité pour apporter quelques petits cadeaux même si nous sommes plutôt venus ici pour le sport », a déclaré Vidot Claude, président de VBC St Denis. Le SOS Villages d’enfants est une association internationale fondée il y a 27 ans et s’occupe cinquante quatre mille enfants dans le monde dont cinq cents à Madagascar.

Ces jeunes sont regroupés dans des foyers de réinsertion sociale et profes­sionnelle, et reçoivent des aides en matière de santé et nourritures.

Serge Rasanda