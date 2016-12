Les pièces maîtresses restent en place. La liste des douze joueurs retenus pour la Coupe d’Afrique des Nations de beach soccer, qui se tiendra la semaine prochaine au Nigéria, vient d’être dévoilée. Il n’y a pas vraiment de surprise.

L’ossature de la sélection malgache reste la même. Toky Randriamampandry, meilleur joueur de la CAN 2015, sera épaulé par Tianasoa Rabeasimbola, Régis Enidiel et l’expatrié Landry Hoareau au milieu. Jhorialy Rafali­manana, meilleur portier de la CAN, gardera encore et toujours la cage. Il aura comme doublure Chrétien Andriamifehy.

En défense également, Solofo Ramarolahy et Claude Barrabé n’ont pas changé grand-chose non plus et font toujours confiance à Ymelda Razafimandimby, Giovanni Oscar, le capitaine Pierralit Tovonay. À ceux-là vient s’ajouter l’autre expatrié, Jean Claude Christian.

Enfin, devant, il n’y avait pas de suspense concernant les noms des joueurs sélectionnés. Depuis le départ d’Angeluc Razafinilaina pour l’île Maurice, les deux sièges vacants d’attaquants étaient promis à Flavien Razafima­hatratra, alias Dadah, le serial buteur par excellence, et Ruffin Andrianambinina.

Sur ce point, le coach Solofo Ramarolahy tient à préciser que « plusieurs éléments peuvent se projeter vers l’avant et endosser aussi le rôle d’attaquant, notamment Tianasoa et surtout Régis. »

Cohésion

Les coaches ont donc fait le choix de la continuité. Ils ont juste intégré quelques nouvelles têtes, pour renforcer la sélection, sans pour autant se risquer à faire beaucoup trop de changements au point de la déséquilibrer ou de briser sa cohésion. Les Toky, Pierralit, Tianasoa, Dadah et autres évoluent depuis longtemps maintenant. Ils ont remporté la CAN ensemble, l’an dernier aux Seychelles, avant de disputer leur premier mondial au Portugal. Ils se connaissent très bien, s’entendent parfaitement sur et en dehors terrain et se trouvent les yeux fermés.

La sélection malgache s’envolera pour le Nigéria, ce dimanche. Elle débutera la défense de son titre de champion d’Afrique à partir de mardi. Son objectif est clair, c’est de rester sur le trône continental. Mais ce ne sera pas chose facile, cependant. Tianasoa l’avait dit lors d’une interview, il y a quelques semaines : « « On a réussi la superbe performance de remporter la couronne africaine l’an dernier. Mais le plus dur, c’est de la conserver. » Dur mais pas impossible. Et si une équipe peut réussir le doublé, c’est bien celle-là.

Haja Lucas Rakotondrazaka