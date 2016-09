La sélection Malgache s’est qualifiée pour la prochaine Coupe d’Afrique des Nations, après sa large victoire sur le Mozambique, samedi sur la plage du Village Touristique de Mahajanga (6-2).

Mission accomplie. Les Barea beach soccer n’ont pas fait de détail, face aux Mozambicains, samedi à Mahajanga. Sur la plage du Village Touristique et sous le soleil de plomb de la Cité des Fleurs, ils ont assuré leur qualification pour la Coupe d’Afrique des Nations, en s’imposant sur le score sans appel de six buts à deux (6-2). Lors du match aller, Madagascar avait déjà ramené une victoire précieuse de Mozambique, trois buts à deux (3-2). Il ne restait plus qu’à finir le travail. C’est désormais chose faite pour les hommes de Claude Barrabé et Solofo Ramarolahy, qui défendront leur titre, lors du sommet continental, du 13 au 18 décembre, au Nigéria.

Malgré un début de match quelque peu timide, les Barea étaient tout de même devant au terme du premier tiers-temps (2-1). Ils ont surtout construit leur succès dans le deuxième tiers-temps, avec quatre buts marqués et aucun encaissé (6-1), grâce notamment à une attaque de feu et à un Jhorialy impérial. Le portier malgache a rappelé à tout le monde pourquoi il avait été élu meilleur gardien de la CAN 2015. Le troisième tiers-temps n’était plus qu’une simple formalité par la suite. Les coachs de la sélection malgache ont décidé de faire tourner l’effectif.

Beau spectacle

Le dernier but inscrit par la formation mozambicaine ne fut qu’anecdotique, puisqu’il n’a eu aucun impact sur l’issue de la rencontre (6-2).

Sur les deux confrontations face au Mozambique, Madagascar termine largement devant, soit neuf buts à quatre (9-4). Ramener une victoire de Maputo constituait déjà un bon résultat, puisque les Barea évoluaient loin de leur base. Ce n’est jamais évident d’évoluer à l’extérieur. Mais s’assurer de la qualification avec ce succès probant à Mahajanga est tout simplement remarquable. Ils ont décroché leur ticket pour la CAN et ont offert en même temps, un spectacle mémorable au public local, qui s’est déplacé en masse, pour apporter son soutien indéfectible. La parenthèse « éliminatoires » se ferme ainsi sur cette bonne note. Cap maintenant sur le Nigéria. Il reste un peu moins de trois mois à la Grande île, pour préparer la défense de sa couronne continentale glanée, l’an passé aux Seychelles.

Haja Lucas Rakotondrazaka