Il n’y a pas eu de surprise à l’issue des éliminatoires de la CAN. Les grandes nations ont tous composté leurs tickets pour la CAN du mois de décembre, au Nigéria.

Logique respectée. Samedi à Mahajanga, Madagascar a assuré sa qualification, pour la Coupe d’Afrique des Nations 2016. Et ce, après une nouvelle victoire face au Mozambique, six buts à deux (6-2).

À l’aller à Maputo, les Barea l’avaient déjà emporté par trois buts à deux (3-2). À l’instar du tenant du titre, les autres grandes nations du beach soccer ont aussi brillé. Voilà donc le plateau 2016 constitué, un plateau alléchant. Madagascar, la Côte d’Ivoire, le Sénégal et le Ghana rejoignent le pays organisateur, le Nigéria, ainsi que le Maroc, l’Égypte et la Lybie.

Ces trois nations maghré­bines étaient déjà assurées, de disputer la CAN depuis longtemps. Elles ont bénéficié des forfaits de leurs adversaires respectifs, en l’occurrence, le Libéria, l’Ouganda et le Soudan.

Dimanche à domicile, la Côte d’Ivoire a disposé encore une fois de la Tanzanie, six buts à quatre (6-4).

Décontracté

À l’extérieur, les Ivoiriens s’étaient imposés, sept à trois (7-3). Après ce revers cuisant, les Tanzaniens n’avaient que très peu de chance de refaire leur retard.

Lors de la première édition de la CAN, l’an dernier aux Seychelles, Madagascar avait raflé la couronne continentale face au Sénégal. Les Sénégalais auront à cœur, de se refaire lors de la prochaine CAN. Dimanche, ils ont déroulé face aux Capver­diens, cinq buts à deux (5-2).

À l’aller, ils avaient écrasé leurs hôtes, sept buts à deux (7-2). Comme pour la Tanza­nie, le Cap Vert n’avait plus vraiment rien à espérer de ce match retour. La situation était la même pour un Ghana décontracté et impressionnant. Les Ghanéens ont réalisé un nouveau festival, dimanche.

Lors de la première confrontation, ils avaient laminé des Kenyans impuissants à domicile, dix à trois. Et avant-hier, ils ont récidivé avec un nouveau large succès, sept à un.

Tout ce petit monde se retrouvera, du 13 au 18 décem­bre, au Nigéria, pour la deuxième édition de la CAN. Il reste un peu moins de trois mois pour préparer le rendez-vous.

