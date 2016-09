Après sa victoire du match aller à Maputo, l’équipe nationale malgache est en ballotage favorable face au Mozambique. Et elle possède plusieurs atouts pour se qualifier.

Finir le job. Tel est le mot d’ordre pour les Barea beach soccer. Ils se présentent avec un avantage certain pour le match retour des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations, ce samedi à Mahajanga.

Et ce, après la victoire trois buts à deux à Maputo, face aux Mozambicains. En plus de leur avance, ils comptent surtout trois réalisations à l’extérieur, ce qui vaut leur pesant d’or. Ils n’ont plus qu’à donner le coup de grâce durant cette deuxième confrontation.

Mais Madagascar possède également d’autres atouts considérables. Primo, Claude Barrabe revient sur le devant de la scène pour cette rencontre, afin de reformer la paire gagnante avec Solofo Ramarolahy sur le banc. L’entraÎneur français emmène avec lui deux joueurs qu’il a repérés lors du dernier Festival des Baleines sur l’île de Sainte-Marie.

Deux expatriés évoluant à La Réunion dénommés Jean Claude Christian et Landry Hoareau. Trois au­tres locaux sont également venus renforcer la sélection, à savoir François d’Assise Rakotonandrasana, Andry Ratsaratsangana et Fitana Romain. Ce qui porte à dix-sept la liste actuelle des joueurs sélectionnés.

Secundo, le match se joue sur la plage du Village Touristique à Mahajanga. Là-même où les Barea beach soccer ont l’habitude de s’entrainer. A domicile, ils seront certainement plus à l’aise et bénéficieront du soutien inestimable de leur public. Et tertio, Madagascar peut compter sur des joueurs qui ont disputé la CAN et le Mondial de l’an passé.

Pierralit Tovonay, Tianasoa Rabehasimbola, Jhorialy Rafalimanana ou encore Toky Randriamam­pandry, pour ne citer qu’eux, connaissent déjà très bien le haut niveau. L’expérience demeurant un facteur très important pour aller le plus loin possible.

Pour la Grande île, aller le plus loin possible signifie garder son trône continental. La défense de son titre de champion d’Afrique commence par une qualification pour la phase finale de la CAN, prévue au Nigéria.

À l’heure actuelle, trois nations sont déjà assurées de disputer la compétition, à part le pays organisateur. Citons le Maroc, l’Egypte et la Lybie, qui ont bénéficié des forfaits de leurs adversaires respectifs, le Libéria, l’Ouganda et le Soudan.

Haja Lucas Rakotondrazaka