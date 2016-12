Les Barea ont réussi leur entrée en matière, à la Coupe d’Afrique des Nations de beach soccer, hier à Lagos. Ils ont défait les Lybiens.

La sélection malgache a débuté du bon pied la défense de son titre de champion d’Afrique de beach soccer.

Hier à Lagos (Nigéria), elle a enregistré une victoire probante, pour son premier match dans le groupe B de la Coupe d’Afrique des Nations. Elle a disposé de l’équipe nationale lybienne sur le score sans équivoque de neuf buts à cinq.

Comme à l’accoutumée, l’ambiance festive marque toujours les tournois de football sur sable. Et les Barea étaient vraiment à la fête avec une véritable orgie de buts, puisqu’ils en ont mis cinq lors du seul premier tiers-temps.

Sur le plan offensif, les hommes de Claude Barrabé et Solofo Ramarolahy sont déjà en mode rouleau compresseur. Par contre, il faudra rehausser le niveau de jeu en défense et l’arrière-garde devra éviter de rompre à plusieurs reprises comme face aux Lybiens.

Dans le deuxième tiers-temps, les Maghrébins étaient en effet revenus au score, six buts à cinq.

Menacés, les tenants du titre ont alors fourni un effort décisif pour reprendre le large. Et la rencontre a été conclue par une neuvième et dernière réalisation signée Christian Claude Tsimiava, l’expatrié en provenance de La Réunion. En face, la Lybie n’a plus reussi à trouver le chemin des filets.

Premier choc

Suite à cette première sortie conclue sur une belle victoire malgré quelques errements défensifs lors des deux premiers tiers-temps, les Barea disputeront le premier choc de cette campagne 2016, ce mercredi. Ils affronteront les Sénégalais à l’occasion de la deuxième journée de la phase de poule.

Les mêmes adversaires qu’ils avaient surclassés en finale de la CAN de l’an dernier et qui demeurent parmi les meilleurs dans le milieu du beach soccer en Afrique.

Outre les Barea, Mada­gascar a également un représentant au sein du corps arbitral durant ce sommet continental, en l’occurrence Hachim Said Nassur. Il officie à la CAN pour la deu­xième fois, après avoir déjà été désigné lors de l’édition de l’an passé. Il s’agit de sa dixième apparition en tournoi international. Sa première sortie remonte au Festisable 2010 sur l’île de La Réunion.

Haja Lucas Rakotondrazaka