Madagascar ne disputera pas les demi-finales de la CAN. Et ce, après une deuxième défaite en trois matches, cette fois-ci devant la sélection marocaine (1-2).

La sélection malgache tombe de haut. Tenante du titre, elle a été éliminée dès la phase de poule, hier à Lagos (Nigéria), à l’issue de la troisième et dernière journée. Les Barea se sont, en effet, inclinés face aux Marocains (1-2). Avec un bilan d’une victoire et d’une défaite chacun, Mada­gascar et le Maroc se sont affrontés avec comme enjeu le deuxième ticket pour le dernier carré dans le groupe B.

Le premier tiers-temps de cette rencontre décisive a été vierge de but. Aucune des deux équipes n’ayant réussi à prendre vraiment le dessus. Tout s’est joué dans la deuxième période. Nassim El Hadaoui a ouvert la marque pour le Maroc.

En bon capitaine, il a montré le chemin du succès aux siens en trompant une première fois Chrétien Andriamifehy, titularisé au coup d’envoi à la place de Jhorialy Rafalimanana au poste de gardien de but. Quelques minutes plus tard, Chrétien s’est incliné une seconde fois, ce qui a permis aux Maghrébins de faire le break.

Dos au mur, les Barea devaient réagir. Mais ils ont buté à plusieurs reprises sur le portier adverse. Entre au­tres, ils ont manqué plusieurs coups francs, ce qui leur aurait permis de refaire leur retard.

Toujours dans le deu­xième tiers-temps, après plusieurs occasions malgaches ratées, Ymelda Razafiman­dimby a finalement réussi à marquer pour la Grande île. Sa réalisation a permis de garder des espoirs de qualiifcation pour les Barea. Toutefois, ils n’arriveront jamais à revenir.

Penalty manqué

Dans le troisième tiers-temps, Toky tenait la balle de l’égalisation dans ses pieds, mais il a manqué son penalty.

Madagascar laisse ainsi filer son titre de champion d’Afrique, acquis l’an passé. Cette élimination fait mal à tout le monde, aux joueurs comme aux membres du staff technique, comme l’illustre l’image d’un Pierralit Tovonay inconsolable à la fin de la rencontre.

La détresse du capitaine malgache a contrasté avec la joie des Marocains, qui ont fêté leur qualification en effectuant quelques pas de danse.

Haja Lucas Rakotondrazaka