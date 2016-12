La sélection malgache a pris la cinquième place de la Coupe d’Afrique des Nations. Et ce, après avoir battu lors de son dernier match, la Côte d’Ivoire (4-3), hier en début de soirée.

Renversement de situation. Tenante du titre, la sélection malgache n’aura donc pas réussi à garder son titre de champion continental. Cependant, après avoir été éliminée en phase de poule, elle a bouclé sa campagne, dans cette édition 2016 de la Coupe d’Afrique des Nations, avec une victoire arrachée dans les ultimes secondes face à la Côte d’Ivoire (4-3).

Les Ivoiriens ont bien entamé la rencontre. Dominateurs, ils ont pris les devants dans le premier tiers-temps. Ils ont terminé devant à l’issue de cette première joute, deux buts à un, grâce à des réalisations de Djimi et d’Aka. Malmenés, les hommes de Claude Barrabé et Solofo Ramarolahy se devaient de réagir. Mais ils n’ont jamais réussi à trouver le chemin des filets durant la seconde période, au terme de laquelle le score n’a pas évolué.

Il a fallu attendre le troisième tiers-temps pour voir l’égalisation malgache. Elle a été l’œuvre de l’attaquant Dadah. Entré en jeu en cours de match, il a redonné espoir aux siens. Des espoirs momentanément réduits à néant, quand la Côte d’Ivoire a repris l’avantage, trois buts à deux. Mais décidément, les Barea étaient décidés à ne rien lâcher. Après être revenus encore une fois, ils ont fourni un effort décisif dans les ultimes instants de ce dernier tiers-temps, qui a été récompensé par un but libérateur de Dadah.

Mondial aux Bahamas

Samedi, la sélection malgache avait remporté son match de playoffs contre le Ghana. Et ce, sur le score de huit buts à quatre. C’est grâce à cette victoire que Madagascar a obtenu le droit de disputer le match de classement pour la cinquième place, face à la Côté d’Ivoire.

Les noms des deux futurs représentants du continent noir, lors de la prochaine Coupe du monde aux Bahamas, ont également été connus à l’issue de cette journée de samedi. Il s’agit du Sénégal et du Nigéria. Les Sénégalais ont écarté les Égyptiens dans la première demi-finale, cinq buts à deux. Par la suite, les Nigérians ont facilement sorti les Marocains dans l’autre rencontre du dernier carré, six buts à un. Pour le Sénégal plus particulièrement, il a déjà été présent au Mondial 2015 à Espinho (Portugal), en compagnie de Madagascar.

Haja Lucas Rakotondrazaka