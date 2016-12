Pour son premier match à la CAN, Madagascar affrontera la Libye. Les Barea enchaineront, par la suite, avec des matches face aux Sénégalais et face aux Marocains.

La Grande île entre en lice ce mardi au Nigéria, à la Coupe d’Afri­que des Nations. Elle débutera la défense de son titre, par une confrontation face à la Libye, pour le compte du groupe B. De l’autre côté, le Maroc et le Sénégal croiseront le fer. Concernant la poule A, le Ghana et la Côte d’Ivoire seront aux prises. Tandis que l’affrontement entre le Nigéria, pays hôte, et l’Egypte conclura la journée.

La Libye n’était pas de la partie l’an dernier, lors de la CAN aux Seychelles, compétition durant laquelle Madagascar avait décroché la couronne continentale. Sur ses cinq dernières sorties internationale en date, toujours en 2015, elle a remporté trois victoires, face à la Grèce, l’Albanie et le Maroc; et elle s’est inclinée face à la France et l’Égypte.

Cette année, les Libyens ont bénéficié du forfait de leurs adversaires en qualifications, d’où leur présence dans cette phase finale de la CAN.

Concernant les Barea, ils ont décroché leur ticket pour Lagos, grâce à deux victoires probantes. Lors des éliminatoires, ils ont défait, à deux reprises, les Mozam­bicains, à Maputo puis à Mahajanga, pour un cumul de neuf buts à quatre sur les deux rencontres.

« Back-to-back »

Un changement de dernière minute a été effectué au sein de la sélection malga­che. En effet, une blessure a été décelée au niveau d’une cuisse, pour le vice-capitaine Tianasoa Rabeasimbola. Le milieu de terrain a été remplacé par Richard Marcel, dans la liste des douze joueurs retenus pour la compétition.

La mission des hommes de Claude Barrabé et Solofo Ramarolahy est simple. Ils tenteront de garder leur titre et de réaliser donc le « back-to-back ». Après ce premier match contre la Libye, le premier véritable test pour les Barea est prévu mercredi.

Ils retrouveront les Séné­galais, qu’ils avaient battus en finale de la CAN 2015. Le Sénégal demeurant l’une des meilleures équipes africaines. Et enfin, pour leur troisième et dernière rencontre dans le cadre de cette phase de poule, ils défieront de nouveau des Maghrébins, à savoir les Marocains.

Haja Lucas Rakotondrazaka