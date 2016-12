La sélection malgache a concédé sa première défaite à la CAN, face à la for­mation sénégalaise (1-3). Madagascar affrontera le Maroc ce vendredi.

Défaite de la Grande île face au Séné­gal, hier à Lagos. Les sélections malgache et sénégalaise s’affrontaient, hier à Lagos, dans le choc de la deuxième journée de la Coupe d’Afrique des Nations. Un duel entre le tenant du titre et le vice-champion.

Au terme des trois tiers-temps, les Lions de la Teranga se sont imposés sur le score de trois buts à un, face aux Barea. Ils ont ainsi pris leur revanche puisque les hommes de Claude Barrabé et Solofo Ramarolahy avaient remporté la dernière confrontation entre les deux nations, lors de la finale de la CAN de l’an dernier.

Le Sénégal a frappé d’entrée dans cette rencontre, en marquant à deux reprises dans le premier tiers-temps. De leur côté, les Barea n’ont pas réussi à trouver le chemin des filets, une seule fois. Il a fallu attendre le deuxième tiers-temps, pour voir l’unique but malgache. Œuvre de Toky Randriamampandry, qui a profité d’une erreur du gardien adverse. Ce dernier ayant manqué un contrôle loin de sa cage, ce qui s’est transformé en occasion nette pour le meilleur joueur de la CAN 2015.

Contre le Maroc

Madagascar a fait tout son possible pour revenir. Mais le but de légalisation n’est jamais arrivé. Au contraire, c’est le Sénégal qui a réussi à marquer une dernière fois. Et ce, sur un coup franc de Babacar Fall, au début du troisième tiers-temps, ce qui a scellé définitivement l’issue de la rencontre.

Dans l’autre match du groupe B, le Maroc n’a fait qu’une bouchée de la Lybie. Les Marocains l’ont emporté par neuf buts à trois, dans ce duel 100% maghrébin. Ils se sont bien repris après la défaite concédée face au Sénégal, lors de la première journée de mardi. Par contre, pour les Libyens, le tournoi se complique puisqu’il s’agit de leur deuxième revers en autant de sorties.

Lors de la troisième et dernière journée de la phase de poules, ce jeudi, Madagas­car (3 pts) affrontera le Maroc (3 pts). Tandis que le Sénégal (6 pts) croisera le fer avec la Lybie (0 pt), lanterne rouge du groupe.

Haja Lucas Rakotondrazaka