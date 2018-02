Le sommet national de beach-volley se tiendra ce week-end à Toamasina. Un cadre de sélection des futurs membres de l’équipe nationale.

Confirmé. Le cham­pionnat de Madagascar de beach-volley se déroulera finalement les samedi 3 et dimanche 4 février à Toamasina.

Ce sommet national était prévu se tenir avant la fin d’année 2017, les 16 et 17 décembre sur la plage du restaurant Océane 501 à Salazamay mais reporté pour des différentes raisons. « Nous allons aussi déplacer le site de compétition car la plage de l’Océan 501 a été endommagée par le cyclone AVA. Nous avons choisi, après négociation, la plage du Bateau Ivre », a souligné le président de la Fédération malgache de volleyball, Jocelyn Andria­man­dimbisoa. Ce cham­pionnat national de beach­volley sera organisé par la Fédération en étroite collaboration avec la ligue d’Atsinanana.

Deux catégories, à savoir celle des moins de 18 ans et les seniors, pour les plus de 18 ans, sont concernées par le championnat. Celui-ci servira de sélection des joueurs qui pourront constituer l’équi­pe nationale pour la Coupe des nations de la zone 7. Cette joute régionale aura lieu à l’ile Maurice les 24 et 25 février, donc plus que vingt jours de préparation. « C’est une compétition pour les équipes nationales. Nous allons normalement essayer de faire une sélection des joueurs performants et pas forcément appeler d’office les joueurs membres des équipes championnes », a précisé le directeur technique nationale de la FMVB, Serge Saramba.

Recommandation

Concernant les inscriptions, elles s’effectueront sur place, vu que le championnat se tiendra ce week-end, dans trois jours, selon toujours le DTN Saramba. L’inconvénient de ces dates est que bon nombre de joueurs ne veulent plus consacrer des jours de congé un mois après les fêtes de fin d’année et du nouvel an.

Même problème pour les étudiants qui sont en rattrapage après les longues vacances de peste et qui seront pour la plupart indis­ponibles. Ainsi, les joueurs de la ligue d’Antsinanana ainsi que celle d’Analanjirofo seront donc avantagés. « Nous essayerons de programmer la journée du samedi les éliminatoires jusqu’aux quarts ou même demi-finales. Mais cela dépendra encore du nombre des inscrits. Et les finales auront lieu le dimanche», a expliqué le directeur technique national sur le déroulement du cham­pionnat. En 2016, la Grande île a accueilli la compétition de la zone 7 à Mahajanga et ce sera cette année au tour de Maurice de l’abriter.

« Selon la recommandation de la Fédération internationale de volleyball (FIVB), la Fédération malgache va aussi prioriser la promotion du beachvolley, car le volleyball en salle est assez vulgarisé. Nous allons établir un programme de développement en organisant des festivals destinés surtout aux jeunes, la relève de la discipline», a lancé le président, Jocelyn Andriamandimbisoa.

S.R.