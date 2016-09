Les bévues des forces de l’ordre défrayent à nouveau la chronique. Leur sentiment d’impunité inquiète.

Bavures, voies de fait, délits. Ce sont là des méfaits qui font que, depuis quelque temps, les forces de l’ordre défrayent, à nouveau, la chronique. Des excès qui mettent à mal l’image des forces de défense et de sécurité, mais surtout, qui entament fortement la confiance et le respect des citoyens à leur endroit. Aux yeux du citoyen lambda, les abus tendent à aller crescendo au point que, dans certaines situations, les forces de l’ordre inquiètent plus qu’elles ne rassurent.

La dernière en date concerne un gendarme qui a ouvert le feu contre un taxi brousse, à la sortie d’Antsi­rabe. Un événement malheureux qui a mortellement blessé un des passagers du véhicule en commun reliant Fianaran­tsoa à Antananarivo.

La semaine dernière, « l’incursion brutale », sans mandat de membres des forces d’intervention de la police nationale au domicile d’une députée, aux 67 ha, a fait les gros titres de la presse. À cela s’ajoute le fait que ces derniers temps, l’arrestation d’éléments des forces de l’ordre accusés de louer des armes aux malfaiteurs ou encore, de faire partie de bandes de kidnappeurs et d’être impliqués dans des attaques à main armée.

Ces arrestations tendent à renforcer la suspicion d’une partie de l’opinion qu’il se pourrait que certains mem­bres des forces de défense et de sécurité soient de mèche avec des criminels. Il y a aussi la corruption qui à l’instar d’autres entités publiques, gangrène les forces de sécurité. Sans parler des abus de pouvoir relativement minimes mais, qui ne font que renforcer le ressentiment des administrés. Comme le refus de payer les tickets de transport en commun, ou la consommation sans payer dans les bars, le plus souvent. Aussi, il n’est pas rare de voir des hommes en uniforme éméchés alors qu’ils sont en service et, parfois, arme à la main, ou à la ceinture.

« Dans les campagnes les forces de l’ordre sont plus craintes que rassurantes. Au point que les gens disent préférer croiser le chemin des bandits que le leurs ». Une phrase dite par un des participants à l’atelier sur la réforme du secteur sécurité (RSS), il y a quelques jours. Le sentiment d’impunité, affirmé par certains responsables et éléments locaux des forces de sécurité et de défense, y a, aussi, été déploré. En marge de la clôture de l’atelier RSS, un responsable au sein de la gendarmerie a affirmé que le commandement des bérets noirs n’hésite pas à sévir contre les déviants.

Garry Fabrice Ranaivoson