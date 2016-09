Frappé d’une balle en pleine tête, tirée par un gendarme, le passager d’un taxi-brousse a perdu la vie lors d’un contrôle du véhicule à bord duquel il se trouvait.

Bavure à Antsirabe. En tentant d’immobiliser à coups de tirs au Kalachnikov un taxi-brousse de marque Mercedes Sprinter, ayant forcé un barrage de contrôle tenu par la gendarmerie sur la RN 7 à la hauteur de Tombotsoa, un gendarme a mortellement blessé un passager âgé de 49 ans, se trouvant à bord du véhicule de transport en commun. Frappé d’une balle à l’épaule, une deuxième personne est en revanche hors de danger selon les informations communiquées.

Ces coups de feu ont éclaté avant-hier aux petites heures. « Vers 2h45 du matin, une Mercedes Sprinter en provenance de Fiana­rantsoa, roulant en direction d’Antananarivo, a foncé sur le barrage, les phares éteints. Le chauffeur a fait peu de cas des signaux optiques lancés par les gendarmes sur place pour poursuivre dangereusement sa route », relate un communiqué de presse du service communication du commandement de la gendarmerie. D’après le même communiqué, un panneau de signalisation a été placé à l’approche du barrage et les quatre éléments déployés sur les lieux étaient en tenue règlementaire et portaient, de surcroît, des gilets fluorescents.

Évacuation

En apportant sa version des faits, la gendarmerie indique que ses éléments ont sommé verbalement le chauffeur de s’arrêter après les signaux mais celui-ci n’a pas obtempéré. Le minibus ayant pris de la vitesse, ils ont fait des tirs de sommation, puis ont visé les roues. Mais les balles ont plutôt atteint les passagers, le premier à la tête, le second à l’épaule.

Du côté des occupants du taxi-brousse, la version est sensiblement différente. À les entendre, seuls les feux avant gauche étaient en panne. « La gendarmerie avait demandé des explications au chauffeur qui ne se serait pas encore arrêté mais qui aurait néanmoins roulé lentement au niveau de la fourche comme s’il allait s’arrêter », raconte le passager assis à l’avant. Mais avant que la voiture ne s’arrête, les coups de feu ont retenti. Craignant une attaque, le taxi-brousse aurait alors pris de la vitesse.

Ce n’est que quelques minutes plus tard que l’un des passagers assis à côté de la victime sur la banquette arrière a donné l’alerte. Ne voulant pas revenir à Antsirabe par crainte d’une autre attaque, selon les passagers, la Mercedes Sprinter ne s’est arrêtée qu’à Andranomanelatra, une quinzaine de minutes plus tard pour conduire les victimes chez un médecin.

Les médecins d’Andrano­manelatra ayant pris la décision d’évacuer le blessé à Antsirabe, c’est le même taxi-brousse qui a dû rebrousser chemin pour conduire les blessés. À la demande des médecins, un gendarme a accompagné le taxi-brousse pour l’évacuation. Arrivé à hauteur du barrage où le drame s’est produit quelques minutes plus tôt, celui-ci a dû s’arrêter pour un autre contrôle « mais comme nous transportions des blessés, ils nous ont autorisés à repartir », confie une passagère.

Arrivé à l’hôpital luthérien d’Andranomadio à Antsirabe, le père de famille, président du « Komity lehibe » du Toby Manolotrony, a déjà rendu l’âme. Il avait quitté Fianarantsoa vendredi pour se rendre à l’inauguration d’une infrastructure de l’orga­nisation confessionnelle à Alasora.

Le commandement de la gendarmerie indique que le gendarme ayant ouvert le feu, ainsi que le chauffeur ayant commis un délit de fuite sont placés en garde à vu. Il martèle qu’il n’y aura ni corporatisme ni deux poids de mesure lors des enquêtes.

Des parents et amis de la victime venant d’Antana­narivo et habitant Antsirabe sont venus récupérer la dépouille de celle-ci à la morgue de l’hôpital luthérien d’Andranomadio pour le ramener à Toby Famoriana, Andranovorivato Fiana­ranstoa, où il a accompli son service et où il sera inhumé.

Seth Andriamarohasina