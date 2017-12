Vingt matches comptant pour les championnats nationaux N1A ont eu lieu en plein air à Mahamasina ce week-end. Les ténors sont lancés.

Coup d’envoi ce week-end des championnats nationaux N1A retour, hommes et dames. Vingt matches ont bel et bien eu lieu en plein air, sur trois terrains annexes de Mahamasina. Après deux victoires en deux rencontres, quatre clubs ont confirmé leur classement en top 3 de chaque poule. L’Association sportive et culturelle de Boeny, a bien entamé le championnat phase retour en s’imposant 80 à 69 face à TMBB Analamanga samedi, puis en battant COSMOS Diana hier, par 68 à 64. L’Association sportive de la commune urbaine de Toamasina a, elle aussi, effectué un parcours sans faute. Les protégés de Herilanto Randriamanalina dit Bomba ont défait en première journée le COSPN Analamanga par 78 à 72 et ont écrasé 2BC Vakinankaratra, hier, par 72 à 37.

Dans le groupe A, en deuxième position à l’issue de la phase aller, GNBC a arraché ce week-end deux victoires, la première face à Challenger Analamanga (80-55) et la deuxième dimanche contre SEBAM Boeny (76-65). Bon début également pour COSFA qui a déjà eu deux succès. Les militaires, troisièmes de leur groupe ont humilié leur tête de poule, Soma Beach Basketball club de Boeny avec une courte victoire de 63 à 58. Puis hier, Cosfa a défait de justesse MB2ALL Analamanga par 85 à 84.

Confirmation

Du côté des dames, les deux têtes de poule, Fandrefiala et MB2ALL, tous les deux d’Analamanga, étaient en démonstration. Fandrefiala a laminé, samedi, le CRJS Atsinanana sur un score fleuve de 100 à 31, puis a écrasé ASA Analamanga par 89 à 22. MB2ALL a pour sa part largement battu JSB Boeny par 95 à 49 samedi, et TAMIFA Amoron’Imania sur un score de 74 à 54, dimanche.

Tous les clubs participants prendront une journée de repos ce lundi. La compétition reprendra demain au Palais des sports. Lors de l’ouverture de l’assemblée générale ordinaire de la fédération ce vendredi, au CEMES Soanierana, la représentante de Telma, partenaire de la FMBB a cité les primes et lots pour les méritants aux championnats. Les équipes championnes hommes et dames recevront chacune 2 millions d’ariary et un million pour les vices. Les meilleurs joueurs, marqueurs et tripointeurs, hommes et dames gagneront chacun un portable Telma Titan 4G, avec un écran ultra résistant.

Serge Rasanda