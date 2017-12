La ligue de Boeny a réalisé un doublé aux championnats nationaux N1A. ASCB et SBBC sont sacrés champions 2017.

Doublé Majungais. Le basketball de Boeny est en pleine forme. La preuve, les titres nationaux N1A ont été ravis par deux équipes de Mahajanga en l’occurrence l’Association sportive et culturelle de Boeny chez les hommes et le Soma Beach basketball club chez les dames.

À l’issue d’une finale 100% majungaise, l’ASCB sort vainqueur par 71 à 65 contre SBBC. Le premier est un club regroupant les jeunes membres de l’équipe nationale de l’Afrobasket U16 en 2013 tandis que Soma beach n’est que l’ancien fameux Sebam, multiple champion national dans les années 2000. En demi-finales, les protégés de Jeannot Ravonimbola avantagés par leur sérieux, leur physique et leur cohésion ont réalisé un exploit car à sa première année en N1A, ils ont pu éliminer le club champion en titre, l’ASCUT Atsinanana.

De son côté, SBBC a écarté la GNBC Vakinan­karatra pour se qualifier en finale. Déterminés, Elly Randriamampionona et consorts ont largement mené 22 à 7 à la fin du premier quart-temps puis 37 à 29 à la pause. La bande à Zayad Ahmed a essayé de remonter la pente au retour des vestiaires et réduit l’écart, 48 à 51 en fin de la troisième période.

L’ASCB a donc réalisé un doublé cette saison en arrachant à la fois la Coupe du président et le titre de champion national.

Pas de miracle

« Il n’y a pas de miracle en sport, ces victoires sont les fruits de nos efforts et entraînements. On essaye de chercher sans cesse de meilleurs résultats. On est champion chez les U16 et U20 et vice champion chez les U18. Et là on vient d’arracher le titre des seniors », se réjouit Jeannot Ravonimbola, coach de l’ASCB.

Ce club aura donc comme prochain objectif le sommet de l’océan Indien qui est qualificatif à la coupe d’Afrique. Elly Randriamampionona de l’ASCB est à la fois sacré meilleur joueur et meilleur marqueur et Donga Stevel de Cosfa meilleur tri-pointeur. La troisième place revient à Ascut.

Serge Rasanda