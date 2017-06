Le club hôte, l’Association Sportive Culturelle de Boeny et Madagascar Basketball To All Analamanga sont en roue libre à Mahajanga.

En roue libre. ASCB de Boeny et MB2ALL Ana­lamanga ont effectué un parcours sans faute, trois victoires en autant de matches, lors des trois premières journées du cham­pionnat national phase aller à Mahajanga.

Le club détenteur de la dernière édition de la coupe du président, ASCB a écarté, ce week-end, deux équipes d’Analamanga, Cosfa par 81 à 51, puis Challenger par 83 à 63. Hier, les protégés de Jeannot Ravonimbola ont arraché leur troisième succès en battant SEBAM, une autre équipe de Boeny par 100 à 71.

Ce match s’est tenu à l’ancien gymnase de Mahajanga. Bon début également pour l’hôte Soma Beach Basketball Club qui a battu d’entrée 2BC de Vakinan­karatra par 69 à 46 avant de s’imposer dimanche, sur un score de 65 à 60 contre l’Ascut Atsinanana. Un des duels tant attendus, qui a marqué ce week-end, était le remake de la finale du championnat de Madagascar version 2016.

La GNBC de Vakinan­karatra, club champion en titre a confirmé son fauteuil de leader en battant dimanche Cospn Analamanga par 82 à 72.

Lancé

Chez les dames, MB2ALL, club champion de l’océan Indien en titre est sur sa lancée. L’équipe du chef de région d’Analamanga, a renversé Fandrefiala, son habituel rival, du cham­pionnat de la section en passant par celui d’Analamanga, puis national à la CCCOI, sur un score de 51 à 47 samedi.

Lors de la deuxième journée, MB2ALL a laminé sur un score fleuve de 86 à 42 CRJS Atsinanana, et hier ce club vice champion national N1A dames a défait une formation d’Analamanga, ASA sur un score net de 66 à 33. Cette première phase du sommet national s’étalera jusqu’au vendredi 16 juin.

Les deux premiers de chaque groupe chez les hommes comme chez les dames disputeront ensuite samedi les demi-finales de la coupe de la ligue de Boeny. Et la finale précédée du match de classement pour la troisième place sont programmés pour dimanche, au complexe sportif de Mahajanga.

Serge Rasanda