Les éliminatoires du championnat de Madagascar de basketball U18 prendront fin ce jour. Les clubs qualifiés en phase finale seront connus ce soir.

Comme aux autres sommets nationaux caté­gorie jeunes de cette saison, les clubs d’Analamanga brillent actuellement au championnat de Madagascar, catégorie U18, garçons et filles qui se déroulent à Tsiroano­mandidy. Chez les filles, ASA et MB2ALL, tous les deux clubs d’Anala­manga dominent le débat.

Ces deux porte-fanions d’Analamanga ont réalisé jusqu’à la troisième journée du sommet, un parcours sans faute et se trouvent provisoirement en tête du classement par poule. L’équipe d’Ambohimanarina a arraché sa deuxième victoire, lors de la troisième journée face à BAS, club hôte, sur un score de 65 à 40. MB2ALL, équipe tenante du titre a, quant à elle, eu sa deuxième victoire en deux matchs, en écrasant le Serasera de Vakinankaratra, lors du deuxième journée (67-35).

Décisif

La phase éliminatoire prendra fin ce jour et les équipes qualifiées en phase finale seront connues ce soir. Chez les garçons, trois clubs d’Analamanga poursuivent leur chemin vers le titre. En roue libre, Dream Team SC se trouve en première position du classement provisoire du groupe A, après ses victoires face à BCO Boeny (80-70), puis à Serasera de Vakinankaratra (78-46).

Cosfa est, lui aussi, bien lancé après son deuxième succès, face à BEL’AIR de Bongolava (60-47). D’autres équipes comme le club tenant du titre, ASCB de Boeny, le JBC du Sud-ouest, l’UBBA de la Haute Matsiatra et MB2ALL d’Analamanga ont, eux aussi, brillé dans leurs groupes respectifs. La phase de poules sera bouclée ce jour et le championnat entamera les huitièmes de finale demain.

Serge Rasanda