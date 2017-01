La ligue de Boeny a bouclé son tournoi de sélectionné ou plutôt de reclassement de ses clubs porte-fanions aux éliminatoires de la zone Nord, comptant pour la coupe du président, version 2017. La finale a eu lieu ce week-end à Mahajanga et la première place a été ravie par l’ASCB qui a défait en finale l’AS Victoire, sur un score de 88 à 64.

Les cinq clubs en lice à ce tournoi seront tous qualifiés à la phase éliminatoire de la zone Nord qui se tiendra toujours à Mahajanga du 4 au 12 février. Au terme du tournoi, Sebam se trouve en troisième position, devant NCBB et BCO.

Quatre ligues seront représentées à ce zonal à savoir la ligue hôte Boeny, Diana, Sava et Sofia. Les autres zones effectueront leurs éliminatoires à tour de rôle chaque week-end. Celle du Sud aura lieu à Toliara du 11 au 19 fé­vrier. Morondava accueillera la phase éliminatoire de la zone Ouest du 18 au 26 fé­vrier. Les éliminatoires de la zone Centre-Sud se dérouleront du 25 février au 5 mars, à Fiana­rantsoa, et la zone centre à Antananarivo du 4 au 12 mars.

S.R.