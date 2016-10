Durant sept jours, la capitale du Nord abritera début novembre, la Coupe des clubs champions de l’océan Indien de basketball. Six pays y participeront.

C’est confirmé. La ville d’Antsiranana accueillera l’édition 2016 de la Coupe des clubs cham­pions de l’océan Indien de basket-ball (CCCOI) seniors dames et hommes, du 7 au 13 novembe. Ce, après le désistement de Mayotte et la tenue du Sommet de la francophonie dans la capitale.

Abel Ntsay, président la zone 7 de la Fédération internationale de basketball Afrique (Fiba), a annoncé la nouvelle aux Antsiranais lors de la rencontre avec la presse locale, organisée dans la matinée dans la salle de réunion de la direction générale de la Secren. Selon ses explications, c’est une compétition annuelle regroupant les équipes championnes et vice-championnes, issues des pays membres de la zone 7. Sous l’égide de la Fiba Afrique, l’événement d’envergure internationale permet de développer le sport grâce aux opportunités d’échanges qu’il occasionne ainsi que la promotion des relations amicales entre les joueurs.

Pour assurer l’organisation entière de l’événement, Abel Ntsay a annoncé la mise en place d’un comité régional d’organisation. Composé de six membres expérimentés, la structure est présidée par Fréjus Ramarosahanina, l’actuel président de la ligue régionale de basketball de Diana. Dans toute l’histoire de la CCCOI, Diana est la première région malgache à la recevoir.

«Cette compétition instituée par la Fiba Afrique permet à nos athlètes de renforcer leurs expériences. Ainsi, recevoir une rencontre d’envergure internationale représente de multitudes opportunités tant sur l’économie que sur le social de la population. Sans parler des retombées techniques dont bénéficieront les techniciens, les arbitres et les joueurs malgaches », mentionne le président Abel Ntsay. Il a précisé que la réussite d’une telle organisation constituera une fierté nationale et l’accueil de l’événement se trouve pleinement justifié au vu de l’uniformisation du basketball dans la zone.

Coupe d’Afrique

Les amateurs du basketball du Nord seront au rendez-vous au gymnase couvert d’Antsiranana pour assister à sept jours de compétitions en vue des qualifications pour la 31e Coupe d’Afrique des clubs champions qui se déroulera au Caire, Égypte, pour les hommes et au Mozambique pour les dames. Les équipes championnes hommes et dames représenteront la Fiba Afrique zone VII à cette compétition africaine.

De fait, le rendez-vous dans la capitale du Nord réunira six pays, à savoir Madagascar, Maurice, Seychelles, La Réunion, Comores et Mayotte. Le nombre exact des clubs participants ne sera connu qu’à partir du 20 octobre, dernier délai d’engagement.

On sait que la Grande île sera représentée par la Gendarmerie et l’Ascut, dans la catégorie hommes, et par Fandrefiala d’Analamanga et l’équipe de JEA chez les dames.

Les préparatifs vont bon train, selon le président du comité, et il a fait appel à tous les Antsiranais à se donner la main pour redorer le blason du basketball dans Diana réputée pour être la « région de basket » dans les années 2000. La balle est maintenant dans le camp des dirigeants locaux pour tirer le sport antsiranais du marasme où il est plongé depuis des lustres.

« Espérons qu’au-delà de la dynamique touristique qu’elle entraîne, la compétition aura une importante répercussion sur le développement du sport dans la région, et partant dans le pays. Elle renforcera les capacités techniques de nos sportifs, favorisera en particulier, le respect des normes et règles de jeux, et éventuellement inspirera nos jeunes à travers les rencontres », conclut Fréjus Ramarosahanina.

Raheriniaina