Bien tôt la dernière ligne droite. La phase 2 du cham­pionnat national de basketball catégorie N1A procèdera ce jour à la dernière journée des éliminatoires au palais des sports à Mahamasina. Les huit premiers au classement final au terme des matches de groupe seront qua­li­fiés à la prochaine étape.

En repos hier et ayant encore un dernier match ce jour, le Soma Beach Basketball de Boeny se trouve provisoirement en tête du classement avec 22 points. Le club vice champion national, l’ASCUT d’Atsinanana le talonne de près avec également 22 points après sa victoire lors de son dernier match face à Fandrefiala Analamanga sur un score de 66 à 51.

L’équipe championne en titre, la Gendarmerie nationale de Vakinankaratra quant à elle, se positionne provisoirement à la troisième place avec 19 points. Dans la douleur, les gendarmes alignant Fetra « Saka », Danz kely, Fabrice et Benson ont battu de justesse par 74 à 70 les Indra et Marc de TTS Amo­ron’Imania après un match dos à dos.

Malgré sa défaite à son dernier match, 2BC de Vaki­nankaratra se trouve dans le carré d’as avec 18 points. Les Antsirabéens se sont inclinés face aux militaires sur un score de 73 à 96.

Ces derniers sont classés septième après l’avant-dernière journée. COSPN boucle le top 8 après sa victoire écrasante contre l’USF Haute Matsiatra par 115 à 51.

Quant aux dames, Fandre­fiala Analamanga caracole en tête du classement avec 12 points après sa sixième victoire face à Tamifa Amoron’Imania, sur un score final sans appel de 103 à 42, suivi de près par la JEA de Vakinankaratra qui compte cinq succès après avoir battu l’ASA Anala­manga (58-38). Dans le top 3, MB2ALL est parmi les favoris qui ont validé leur tickets pour les quarts.

Ce club phare d’Anala­manga s’est imposé 85 à 62 face AS Emma Haute Matsia­tra. Pour certains clubs, cette dernière journée sera décisive pour pouvoir se qualifier à la prochaine étape de ce sommet national. Six matches boucleront en beauté la phase éliminatoire de cette dernière phase du cham­pionnat de Madagascar N1A.

Les quarts de finalistes seront donc connus ce soir. Tous les participants bénéficieront d’un jour de break demain avant de jouer les quarts vendredi.

Programme du jour

Grande salle

09:00 (D-B) Fandrefiala Analamanga – CRJS Atsinanana

10:45 (D-A) MB2ALL Analamanga – ASA Analamanga

12:30 (H-B) Challenger Analamanga – Fandrefiala Analamanga

14:15 (H-B) GNBC Vakinakaratra – JBC Sud Ouest

16:00 (H-A) Sebam Boeny – COSPN Analamanga

17:45 (H-B) TTS Amoron’Imania – COSMOS Diana

Petite salle

09:00 (D-A) AS Emma Haute Matsiatra – JSB Boeny

10:45 (H-A) USF Haute Matsiatra – SBBC Boeny

Serge Rasanda