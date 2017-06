L’hôte SBBC et Fandrefiala Analamanga remportent la coupe de la ligue de Boeny. Un tournoi à quatre pour boucler en beauté la première phase du championnat national N1A, à Mahajanga.

Le championnat national N1A est à mi-parcours. La phase aller a pris fin dimanche. L’hôte, Soma Beach Basketball Club de Boeny chez les hommes et Fandrefiala Analamanga chez les dames dominent la première phase qui s’est déroulée au complexe sportif de Mahajanga et à l’ancien gymnase de la com­mune, pendant une semaine.

Ces deux formations sortent vainqueurs lors des demi-finales, puis des finales de la coupe de la ligue de Boeny, destinée aux deux premiers de chaque poule à l’issue des éliminatoires. En finale des hommes, SBBC s’est imposé à domicile sur un score de 56 à 50 face à l’ASCUT Atsinanana.

Le club champion en titre, la Gendarmerie nationale basketball Vakinan­karatra se trouve à la troisiè­me place après sa victoire en match de classement contre l’association sportive et culturelle de Boeny (ASCB), détentrice de la coupe du président, score final 85 à 69.

La finale des dames était une affaire entre clubs d’Ana­lamanga. L’équipe cham­pionne en titre, Fandrefiala confirme sa suprématie. Ce club vainqueur de la dernière édition de la coupe du président, a défait MB2ALL par 75 à 67.

Revanche

Ce dernier a tout de même maîtrisé la situation lors du premier quart temps. « MB2ALL, avec des joueuses encore jeunes, était pourtant efficace et menait au score lors du premier quart temps. On a remonté la pente en deuxième et troisième période et on a finalement remporté la victoire au terme de la rencontre grâce à notre expérience », a expliqué Andry Rakotomanantsoa coach de Fandrefiala, sur le déroulement de la finale.

En phase éliminatoire, MB2all a déjà battu Fandre­fiala d’entrée par 51 à 47. La troisième place revient à SBBC qui a défait JEA Vaki­nankaratra par 66 à 50, en match de classement. En demi-finales des hommes, samedi, ASCUT a battu ASCB par 71 à 63 d’une part et de l’autre, SBBC a écarté GNBC par 76 à 67.

Du côté des dames, MB2ALL a défait SBBC sur un score de 52 à 48, et Fandrefiala s’est imposé 59 à 47 face à JEA Vakinan­karatra. àÀl’issue de cette première phase, Maminirina Ramanantsara du club SBBC est élu meilleur joueur du championnat et Valimbavaka Ambinintsoa de Fandrefiala meilleure joueuse.

Rideau pour la première phase, place dans quatre mois à celle retour suivie de suite par la grande finale, du 12 au 22 octobre au palais des sports à Mahamasina. Les clubs hôtes SBBC dans le groupe A et ASCB dans la poule B se trouvent en tête du classement chez les hommes au terme de cette étape et les équipes d’Anala­manga, Fandrefiala dans le groupe A et MB2ALL dans celui B pour les dames.

Serge Rasanda