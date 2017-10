La fédération a décidé de reporter la phase retour des championnats nationaux N1A prévue le 21 octobre. SBBC et Fandrefiala sont leaders à l’issue de la phase aller.

Les férus de la balle orange ont été privés de la phase finale de la coupe des clubs champions de l’océan Indien il y a deux semaines.

Depuis des mois, ils ont tant attendu la phase retour et surtout cette finale des championnats nationaux N1A hommes et dames. Et là, les amoureux de cette discipline devront attendre encore car le comité exécutif de la fédération malgache de basketball a décidé de reporter cette phase finale lors de sa réunion du 9 octobre.

Un communiqué y afférent a été publié dans le réseau social Facebook stipulant que suite à la note circulaire du ministère de la Jeunesse et des sports en date du 5 octobre 2017 ayant pour objet l’interdiction générale des activités sportives pour mesures de prévention de la propagation de la peste jusqu’à nouvel ordre, les championnats nationaux N1A, hommes et dames prévus du 21 au 29 octobre à Antananarivo seront reportés à une date ultérieure. À l’issue de la phase aller à la mi-juin à Mahajanga, le Soma Beach Basketball Club de Boeny chez les hommes et Fandrefiala Anala­manga chez les dames ont brillé en remportant la coupe de la ligue de Boeny.

Celle-ci a été réservée aux deux meilleures équipes des deux groupes. C’était un tournoi à quatre pour boucler en beauté la première phase des championnats nationaux N1A.

En finale des hommes, SBBC s’est imposé à domicile face à l’ASCUT Atsina­nana et le club champion en titre, la Gendarmerie nationale basketball de Vakinan­karatra a, pour sa part, occupé la troisième place après sa victoire en match de classement contre l’Association sportive et culturelle de Boeny (ASCB), détentrice de la coupe du président.

En tête du classement

La finale des dames était une affaire entre formations d’Anala­manga et la victoire est revenue à l’équipe cham­pionne en titre, Fandrefiala face à MB2ALL.

La troisième place a été ravie par SBBC qui a écarté en match de classement la JEA Vakinankaratra. À l’issue de la première phase, deux clubs majungais se trouvent en tête du classement des deux groupes chez les hommes. Le SBBC a été classé premier du groupe A et l’ASCB en tête de la poule B. Du côté des dames, deux porte-fanions d’Analamanga, en l’occurrence Fandrefiala dans le groupe A et MB2ALL dans la poule B, occupent la position de leaders.

Critérium national U12 annulé

La fédération malgache de basketball a décidé d’annulé carrément le critérium national destiné aux U12. Cet événement est prévu se tenir du 28 octobre au 5 novembre dans la capitale. La décision a été prise suite à la note circulaire du ministère de la Jeunesse et des Sports en date du 5 octobre 2017 ayant pour objet l’interdiction générale d’activités sportives pour mesures de prévention de la propagation de la peste jusqu’à nouvel ordre.

Serge Rasanda