La GNBC et l’ASCUT ont effectué un parcours sans faute à l’issue de la deuxième journée de la CCCOI. Les gendarmes ont arraché leur deuxième victoire, hier.

Parcours sans faute pour la Gen­darmerie nationale basketball, deux victoires en autant de matches. Le club champion de Madagascar en titre a défait, d’entrée, lors de la première journée de la coupe des clubs cham­pions de l’océan Indien, l’USONI des Comores sur un score net de 85 à 48.

Les gendarmes ont maîtrisé tous les quart-temps et ont déjà mené largement 39 à 14 à la pause. Les protégés d’Olivier Ratsimizao ont gagné leur deuxième match, hier, face au Cospn. Ces deux clubs ont disputé la finale du championnat national version 2016 pendant laquelle le titre est revenu à la GNBC.

Hier, la bande à Chancy confirme sa suprématie et sort vainqueur sur un score de 91 à 67. L’équipe de Mandimbison, pièce maitresse de la GNBC, et meilleur marqueur du match avec 35 réalisations a mené 44 à 41 à la fin de la deuxième quart-temps.

Les gendarmes ont surtout creusé l’écart en dernier quart-temps, 24 points marqués contre 10 des policiers. Les Guy, Donné et Nasser n’ont pas fait le poids face aux Saka et Mandim­bisoa déterminés à remporter le titre à domicile.

En première journée, COPSN a battu, d’entrée, Premium Cobra des Seychel­les sur un score de 86 à 78. Le club vice-champion de Madagascar a bien entamé en menant 21 à 16 à la fin du premier quart-temps.

L’équipe de Danz be, a tout fait pour remonter la pente et reduire l’écart à la pause, 42 à 39 en faveur tourjours de COSPN. Avec une bonne condition physique, les locaux ont su garder l’avantage. Bon début également pour le club champion en titre. L’ASCUT a enregistré sa première victoire hier face à Beauvallon des Seychelles sur un score de 87 à 74.

Malgacho-malgache

Du côté des dames, finalement cinq formations sont en lice après le desistement de Golden Force Chiconi de Mayotte. La bataille sera plutôt malgacho-malgache vu le rythme des deux premières journées.

Le club de BCM de Mayotte a déjà encaissé deux défaites, contre MB2ALL, tenant du titre samedi sur un score de 60 à 88 et face à Tamifa hier, par 54 à 65. Fandrefiala était pour sa part en démonstration lors de son premier match, samedi, face à Basket Challenge des Seychelles.

Ce club champion de Madagascar et finaliste de la précédente édition de CCCOI a laminé la formation seychelleoise sur un score fleuve de 100 à 17. « Ce n’est pas notre niveau qui est très élevé… C’est plutôt l’adversaire qui n’était pas à la hauteur. C’était la première fois qu’on arrivait à marquer plus de cent points lors d’un tel match » a confié Andry Rakotomanantsoa, coach de Fandrefiala. Quatre rencontres seront au programme de ce lundi dont, en tête d’affiche, le choc GNBC face à BCM Mayotte de Daguet, précédée du match entre l’ASCUT et Real Basketball de Maurice.

Calendrier

12h00 : USONI Comores-Premium Cobra Seychelles

14h00: B Challenge Seychelles-MB2ALL Madagascar

16h00: Real Basketball Maurice-ASCUT Madagascar

18h00: GNBC Madagascar-BCM Mayotte

Serge Rasanda