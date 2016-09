Après le désistement de Mayotte, le bureau de la zone a décidé de déplacer et confier la prochaine édition de la Coupe des Clubs Champions de l’océan Indien (CCCOI) 2016 de basketball masculin et féminin à Madagascar. La compétition aura lieu du 7 au 13 novembre à Antsiranana.

Le bureau de la zone attend ce mois la confirmation sur la participation des deux équipes par catégorie par pays, des fédérations nationales et ligues régionales concernées dans la région. Cette compétition zonale est qualificative aux phases finales de la 31e édition de la Coupe d’Afrique des clubs champions catégorie masculine et la 22e édition de la Coupe d’Afrique des clubs champions féminine, dont les dates et lieux sont encore à déterminer.

Madagascar représenté par la Gendarmerie et l’Ascut chez les hommes et Fandrefiala et JEA chez les dames.

S.R.