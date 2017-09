Les gendarmes se sont inclinés face à la bande de BCM de Mayotte. ASCUT et MB2ALL sont quant à eux lancés.

Défaite amère de la GNBC. Après ses deux victoires, la Gendarmerie nationale basketball a encaissé sa première défaite, hier, face au Basketball M’tsapere de Mayotte.

La bande à Dagué a remporté sa deuxième victoire en autant de matches. Les deux formations se sont neutralisées sur un score de 78 partout au terme des temps réglementaires. Les Mahorais ont par la suite gagné le match par 87 à 85 à l’issue de la prolongation. Dagué et consorts ont impressionné le public dès le premier quart-temps, où ils ont mené 16 à 11.

À la fin de cette première période, l’ancien meneur de Sebam a déjà inscrit sept points et neuf réalisations pour son coéquipier, Ahmed. Cette domination n’a pas duré car les hommes d’Olivier Ratsimizao ont maîtrisé la situation en cours du deuxiè­me quart-temps et ont devancé les Mahorais 43 à 30 à la pause. Au bout du suspense, le club mahorais arrivait à égaliser au terme des quatre quart-temps.

Le club de BCM de Mayotte a donc surpris la GNBC et se trouve en tête du classement du groupe A. La GNBC pour sa part chute en deuxième position.

MB2ALL en tête

Dans le groupe B, après son succès face à Beauvallon des Seychelles, l’ASCUT, cham­pionne en titre a largement remporté sa deuxième victoire face au Real Basketball de Maurice sur un score de 105 à 65. L’équipe de Heri­lanto Randria­manalina, dit Bomba, se trouve en pôle position de la poule B.

En match d’ouverture, après sa première défaite face au Cospn lors de la première journée, Premium Cobra des Seychelles gagne sa deuxième rencontre face à l’USONI Basket des Como­res par 74 à 55. Le Premium Cobra de Danz Be et le Cospn de Madagascar ont tous les deux obtenu une victoire et encaissé un défaite chacun. Les Comoriens quant à eux plient bagages après trois défaites en trois matches.

Du côté des dames, MB2ALL, club champion en titre, enregistre son deuxième succès après sa victoire contre le Basket Challenge des Seychelles. L’équipe hôte a largement défait sur un score de 79 à 32 la formation seychelloise. Après un parcours sans faute en deux matches, Madagascar basketball to all s’installe en tête du classement provisoire devant son rival, Fandrefiala et Tamifa qui ont obtenu chacun une victoire en autant de macth disputé.

Cinq matches seront au programme de la quatrième journée ce jour. Le remake entre les finalistes dames, MB2ALL et Fandrefiala ouvre le bal à 10 heures, et en clôture la rencontre entre Cospn et l’USONI Basket des Comores.

Serge Rasanda