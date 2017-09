Deux sur les trois clubs malgaches chez les hommes sont qualifiés en demi-finales de la CCCOI. COSPN est la seule équipe hôte éliminée.

La GNBC et l’ASCUT qualifiées. En quarts de finale de la coupe des clubs champions de l’océan Indien, la Gendar­merie nationale basketball club a défait sans difficulté le Real Basketball de Maurice sur un score net de 104 à 71. La bande à Mandimbisoa,meilleur marqueur de la rencontre avec 28 réalisations a déjà largement devancé les Mauriciens par 58 à 42 au terme du deuxième quart.

«On a considéré ce match contre les Mauriciens comme match de préparation en vue de la demi-finale. Après avoir obtenu la qualification, nous tacherons de bien nous préparer psychologiquement afin de pouvoir garder la performance des joueurs pour les prochains matches », a confié le coach des gendarmes, Olivier Ratsimizao. Pour sa part, l’Association sportive de la commune urbaine de Toama­sina a écarté le Premium Cobra des Seychelles par 74 à 41. En fait, les Lalason, Tolotra et Fataka ont maîtrisé les quatre périodes de la rencontre.

Sans sommation, ils ont déjà fait la différence dès l’entame du match, en menant 22 à 8 à la fin du premier quart-temps et 45 à 16 à la pause. L’intenable, Manam­pisoa, alias Did’s, était en démonstration en marquant seize points durant le temps réglémentaire. « On a effectué jusqu’ici un parcours sans faute. C’est seulement à partir de la phase finale qu’on va jouer contre des adversaires de taille… Concernant notre adversaire en demie, on a déjà joué contre le BCM Mayotte en 2016 mais cette fois ce club a renforcé ses éléments», a souligné Herilanto Randriama­nalina, dit Bomba, entraîneur de l’ASCUT. « L’ASCUT a imposé un jeu très rapide. De notre côté, nos joueurs ont des gabarits mais sont lourds et lents, et n’ont pas l’habitude de jouer une telle compétition marathon», reconnaît Dagué, le malgache pièce maitresse de Premium Cobra.

Fin de parcours

La troisième formation hôte, le malheureux COSPN s’est incliné sur un score 95 à 92 face à Beau Vallon Heat Basketball des Seychelles. Les Guy et Kakay ont pourtant maitrisé la situation jusqu’à la fin du deuxième quart-temps, score à la pause 47 à 40. Ndranto Ramorasata dit Danz kely et consorts ont remonté la pente en troisème période et ont inscrit 30 points contre 22.

Les Seychellois n’ont fait par la suite que garder l’écart d’un ou deux paniers jusqu’à la fin de la rencontre. COSPN est donc la seule formation malgache qui ne joeura pas les demi-finales. Quant au quatrième match entre équipes mahoraises, le Basketball Club M’Tsapere de Dangué a battu le Tonic Club Omnisport Mamoud­zou par 76 à 55. En demi-finales, la GNBC sera opposée au Beau Vallon des Seychelles et l’ASCUT, tenante du titre recontrera le BCM Mayotte.

Serge Rasanda