Un arbitre de basketball malgache, Rahaingo Ralam­bomanana alias « Nanah » évoluant en France depuis douze ans dans la région de Bouche du Rhône à Marseille, est de passage à Madagascar.

Ce dernier est aussi connu en tant que journaliste et plutôt dans la rubrique sport. Il a exercé ce métier dans deux chaines privées leaders locales à l’époque.

Rahaingo est aussi un sportif de terrain car il a débuté à pratiquer le basket­ball tôt, par la catégorie minime et dans plusieurs grands clubs, à commencer par Solima, la CnaPS et l’ASPTT. Il a également pratiqué le handball.

Il a dirigé un atelier vidéo arbitrage, une séance d’échan­ge avec les arbitres locaux, vingt cinq en tout, nationaux, régionaux et stagiaires dont la plupart de la ligue d’Analamanga,

« Ce n’est pas vraiment une formation, c’est plutôt un échange d’expériences car on est tous des arbitres, que je suis de France et eux d’ici », a commencé Rahaingo Ralam­bomanana la séance.

« J’ai emmené des extraits de matches de haut niveau, comme le Pro A pour qu’on puisse visionner ensemble et en débattre et critiquer plus tard » a-t-il expliqué au sujet du déroulement de la demi-journée d’échange au siège de la fédération malgache de basketball aux 67ha hier.

L’objectif est d’améliorer l’arbitrage à Madagascar, surtout le niveau, qui est une des sources de différents problèmes en compétition.

«Le corps arbitral malgache est en sous effectif. Et les arbitres devraient officier beaucoup trop de rencontres lors d’une compétition. Avec la fatigue, on manque de concentration et pourrait commettre des erreurs, et c’est pour ça qu’on essaye de trouver ensemble des solutions pour réduire ces erreurs d’arbitrage (…) Il faut donc maitriser le mécanisme pour pouvoir assurer la gestion des matches. Il faut également bien maitriser le règlement de la discipline», a-t-il conclu.

«Ce n’est que le lancement de ce genre d’échange, il sera décentralisé dans les autres ligues plus tard », a précisé le président de la commission des arbitres, Jeremy Donga, présent à cette séance d’échanges entre arbitres.

Serge Rasanda