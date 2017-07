Les membres de la sélection malgache pour l’Afrobasket U16 garçons ont été présentés, hier à Mahamasina. Le groupe visera, au moins, les demi-finales de la compétition.

Faire mieux qu’en 2013. Tel est le mot d’ordre pour la sélection masculine de basketball, catégorie U16, présentée offi­ciellement hier, au Palais des sports Maha­masina. Celle-ci disputera l’Afrobasket à partir de ce jeudi, sur l’île Maurice, face à l’Égypte, l’Algérie, l’Angola, le Ghana, le Mali, le Rwanda, le Mozambique et la Tunisie. L’objectif sera donc d’atteindre au moins les demi-finales. « Nous donnerons notre maximum. Nous pensons pouvoir ramener la coupe à la maison », ont même renchéri les joueurs, en parlant d’une même voix. Le groupe sera dirigé par le coach Maminirina Razafindrakoto alias Kims, épaulé par Juvence Rasolo­malala. Il est composé des arrières Marco Rakotovao, Edito Tsarafeno, Fanoro Randrianaivo, et Fanantenana Raheriarison, Fabrice Jaoravo; des ailiers Fifaliana Randria­narisoa, Maurice Solo et Klerio Jaoravo ; ainsi que des intérieurs Sitraka Raha­rima­nantoanina, Safidy Heritiana, Loïc Ramiandra et Nilaina Andrianjafi­noarivony. « Ces joueurs sont bien disciplinés et de ce fait bien organisés sur le terrain. Et aussi, la taille constitue un autre de leurs principaux points forts », a souligné Kims. Ces jeunes ont préparé cette compétition depuis plusieurs mois, avec plusieurs camps d’entraînements, notamment à Tsiroa­nomandidy dernièrement. Avant la publication de la liste finale des éléments retenus, ils ont passé un test radiologique, recommandé et agréé par la FIBA.

Nike Kyrie Irving 3

Malheureusement, Hassan Soumah a été déclaré inéligible en U16, suite à ce test. « Un très bon joueur, c’est vraiment dommage », a regretté Kims, à ce propos, en pleurs et visiblement très ému au moment d’évoquer le cas du joueur. Afin d’éviter toutes sanctions, Hassan ne fera pas le déplacement, vu que les joueurs passeront immédiatement un test similaire à leur arrivée à Maurice. « On se penchera sur son cas et il devrait avoir notamment sa chance lors de l’Afrobasket U18 de l’année prochaine, que nous pourrions accueillir », a, pour sa part, déclaré Jean Michel Ramaroson, président de la Fédération malgache de basketball, à son sujet. La sélection malgache a reçu le soutien de plusieurs entités, pour cette édition 2017 de l’Afrobasket. Entre autres, les joueurs ont tous reçu des Nike Kyrie Irving 3 de la part de atti.mg. Espérons que chausser les baskets du meneur des Cleveland Cava­liers, champion NBA 2016 et médaillé d’or aux Jeux Olympiques avec les Etats-Unis, les inspirera et leur portera chance.

Boris Diaw en parrain

Un invité de marque honorera l’Afrobasket U16 de sa présence, sur l’île Maurice. Il s’agit de Boris Diaw, qui sera le parrain de la compétition. L’ailier français, champion NBA avec les San Antonio Spurs en 2014 et qui évolue actuellement à l’Utah Jazz, assistera notamment au tirage au sort, ce mercredi.

Haja Lucas Rakotondrazaka