Douze équipes chez les hommes et dix chez les dames sont en lice aux championnats nationaux N1A. La phase retour se tiendra à Antananarivo.

Coup d’envoi dans une semaine. Reportée de presque deux mois, la phase retour des championnats nationaux N1A se déroulera du 2 au 10 décembre. Les trois premières journées se joueront au terrain annexe de Maha­masina, et les jours restants des éliminatoires jusqu’en finales au Palais des sports.

Douze équipes sur les quatorze engagées ont disputé la phase aller du sommet national N1A chez les hommes en juin à Mahajanga. Le club TTS Amoron’Imania a été dissout bien avant le cham­pionnat, et l’USF de la Haute Matsiatra n’a pas joué la première phase dans la capitale de Boeny.

À l’issue de la première étape, deux formations majun­gaises occupent la première place des deux groupes, en l’occurrence le Soma Beach basketball club en tête de la poule A, et l’Association sportive et culturelle de Boeny en tête du groupe B.

SBBC Boeny est crédité de douze points après un parcours sans fautes, six victoires en autant de rencontres. Il est suivi de la GNBC Vakinankaratra (9 points) et Cosfa Analamanga (8 points).

L’ASCB, pour sa part, compte onze points après cinq victoires en cinq matches, talonnée de très près par l’ASCUT Atsinanana, tenante du titre et TMBB Analamanga, crédités eux aussi de onze points avec cinq victoires.

Deux Analamanga en tête

Du côté des dames, deux clubs d’Analamanga s’installent provisoirement en tête des groupes. Fandrefiala, équipe championne en titre se trouve en pole position du groupe A avec neuf points après quatre victoires en autant de rencontres. Ce club a devancé le JEA Vakinan­karatra qui compte huit points et le CRJS Atsinanana, six points.

L’autre porte-fanion d’Analamanga, MB2ALL, vice-champion national, compte dix points au terme de la phase aller. Ce club a réalisé un parcours sans faute de cinq victoires en cinq matches. SBBC se positionne à la deuxième place du classement avec neuf points et Tamifa Amoron’Imania en troisième position avec huit points.

La plupart des clubs en lice à ce sommet national ont participé à des tournois dans la capitale ou dans les autres régions, en guise de préparation durant les cinq mois de pause entre les deux phases aller et retour. La réunion technique est prévue le vendredi 1er décembre au vestiaire de la tribune centrale du stade municipal de Mahamasina.

