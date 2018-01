Vingt-et-une ligues seront représentées à la phase éliminatoire de zones de la Coupe du président version 2018. Le coup d’envoi sera lancé début février.

Chaque année, la Fédération malgache de basketball démarre la saison par la Coupe du président. Cette compétition d’envergure nationale, qui en est à sa quatrième édition, verra la participation de vingt-et-une ligues. Les éliminatoires des zones s’étaleront en deux mois. Comme d’habitude, cette phase se jouera sur cinq zones. Les éliminatoires de la zone Nord, qui regroupent cinq ligues régionales, à savoir Boeny, Diana, Sava, Sofia et Betsiboka, se tiendront du 3 au 11 février au gymnase d’Antsiranana. La ligue de Diana, sous l’égide de la fédération, assurera donc l’organisation des éliminatoires de la zone Nord.

Celle du Sud, à l’autre extrême de l’île, prendra ensuite le relais. Sa phase éliminatoire aura lieu du 10 au 18 février à Ambovombe Androy dans la ligue d’Androy. Quatre ligues y seront représentées, en l’occurrence Sud Ouest, Anosy, Androy et Ihorombe. La troisième semaine de février sera au tour de la zone Ouest de procéder à sa phase éliminatoire. La ville d’Arivonimamo de la ligue d’Itasy abritera les matches de la zone Ouest, constituée par les représentants des quatre ligues environnantes entres autres Vakinankaratra, Bongolava, Itasy et Menabe, du 17 au 25 février.

Deux zones, à savoir celle centre et celle du centre-sud joueront leurs éliminatoires aux mêmes dates, du 24 février au 4 mars. La phase éliminatoire de la zone centre sud se tiendra au gymnase couvert d’Ambatomena Fianarantsoa, dans la ligue de la Haute Matsiatra.

Deux phases finales

Quatre ligues y seront représentées dont celles de la Haute Matsitra, de Vatovavy Fitovinany, d’Amoron’Imania et du Sud Est. Quant à la zone centre, quatre ligues également à savoir Analamanga, Alaotra mangoro, Atsinanana, Analanjirofo seront en quête de qualification pour la deuxième étape de la Coupe du président. Les matches se dérouleront pour la zone centre au gymnase couvert Soavita Toamasina.

Les six meilleures équipes du dernier championnat national seront exemptées des deux dernières phases de la compétition. Les deux meilleures formations de chaque zone, c’est-à-dire dix équipes, seront qualifiées au play-off, deuxième étape de la compétition. Deux autres clubs, les cinquième et sixième au classement du dernier championnat national N1A compléteront la liste des douze équipes qui disputeront le Play-off, au gymnase couvert de Toliara du 17 au 25 mars.

Quatre tickets seront en jeu pour se qualifier par la suite à la prochaine phase dénommée Top 8. Ce sera la troisième avant la grande finale. Outre ces quatre qualifiés à l’issue du play-off, les quatre meilleurs clubs au championnat national N1A version 2017 entreront en lice au Top 8. Cette phase sortira les deux meilleures équipes qui joueront la grande finale. Le Top 8 ainsi que la Grande finale se dérouleront au palais des sports à Mahamasina du 7 au 15 avril. Après un mois et demi de compétitions décentralisées à trois étapes, les successeurs de l’association sportive de Boeny et Fandrefiala Analamanga, respectivement champion et championne en titre seront connus, à la mi-avril.

Serge Rasanda