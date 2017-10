L’ASCUT quintuple championne de la zone 7, Fandrefiala vient d’inscrire son premier exploit dans l’océan Indien. Les finales ont été jouées à huis-clos.

Des demi-finales et finales sans le public. La phase finale de la Coupe des clubs de l’océan Indien 2017 se sont déroulées à huis-clos, suite à la décision gouvernementale de samedi. « Toute manifestation publique est désormais interdite sur tout le territoire national jusqu’à nouvel ordre », tel est l’extrait de l’arrêté du ministère de la Santé.

Les finales ont eu lieu hier au Palais des sports. Après ceux de 2009, 2013, 2015, 2016, l’association sportive de la commune de Toamasina a remporté son cinquième titre en battant la Gendarmerie nationale basketball sur un score de 63 à 61. Les Tamataviens ont imposé un jeu rythmé depuis l’entame de la rencontre, et a mené 17 à 9 à la fin du premier quart-temps. La GNBC réduit l’écart en deuxième période, mais demeure toujours menée 28 à 29 à la pause.

La bande à Ibrahim a pu garder l’écart d’un ou deux paniers jusqu’à la fin du match. «Les Malgaches dominent encore dans l’océan Indien, que ce soit en technique ou individuel… Je ne m’attendais pas à une finale un peu compliquée, mais nos jeunes manquent encore d’expériences et ne suivent pas bien les consignes », a confié Herilanto Randriamanalina, dit Bomba, coach de l’ASCUT à l’issue de la finale.

« Nos joueurs sont fatigués après trois jours successifs de matches en phase finale. Nous étions plutôt faibles en défense, et nous avons raté beaucoup d’occasions faciles », reconnaît l’entraîneur des gendarmes, Olivier Ratsimizao.

L’équipe mahoraise, Basketball club M’Tsapere se trouve à la troisième marche du podium en battant par forfait Beau Vallon des Seychelles, qui n’a plus disputé le match de classement hier. L’ASCUT représentera donc la zone 7 à la coupe d’Afrique des clubs champions en Tunisie en décembre.

Une première

Après la première participation ratée en 2015, puis vice champion en 2016 battu en finale par MB2ALL à Antsiranana, Fandrefiala vient de décrocher son premier titre de l’océan Indien ou la zone 7. Le club cham­pion national remporte la victoire face à une autre formation hôte, Tamifa, en finale sur un score de 67 à 42. En début de match, Tamifa a encore imposé son rythme et a même mené 22 à 19 à la fin du deuxième quart-temps.

Mais cette domination n’a pas duré. « On n’a fait qu’observer la stratégie de l’adversaire durant les deux premiers quart-temps. On a opté jusque là pour la défense passive… Puis on a changé de tactique après la pause, en appliquant plus de pressing individuel », explique Andry Rakoto­ma­nantsoa, coach de Fandrefiala. « On a géré match par match depuis la phase éliminatoire, pour ne pas sous-estimer tous les clubs qualifiés à cette CCCOI. Mais quand même, on a constaté que les équipes étrangères n’étaient pas à la hauteur », a souligné Cyril Rasoloarijaona, numéro un du club champion.

L’équipe championne en titre, MB2ALL surprise par Tamifa en demi-finale, s’est contenté cette fois-ci de la troisième place. « Nous sommes satisfaits de nos résultats, de finir deuxième à notre première participation à la CCCOI. Nos joueuses sont très fatiguées après la demi-finale à 21 heures, alors que celles de Fandrefiala ont joué leur match à 16h 30 », a mentionné Malala Razaza­rohavana, coach de Tamifa. Nambinina Nefatri­niaina de Fandrefiala est élue meilleure joueuse du tournoi, tandis que le trophée du meilleur joueur a été attribué à Valeri Olivier Botou de l’Ascut.

Du côté des dames, Fandre­fiala sera le porte-fanion de la zone 7 à la coupe d’Afrique en Angola en novembre.

Serge Rasanda