On est en plein dans la compétition. Le Tournoi Smatch in qui se poursuit au Palais des sports de Mahamasina, en était à sa quatrième journée, hier. Une quatrième journée qui a révélé beaucoup de choses.

On a vu une confirmation de la suprématie, dans la poule pour les uns et l’effondrement pour les autres.

Chez les hommes, la poule A est dominé par l’Uprim qui, jusqu’ici a enregistre trois victoires consécutives devant Samis (75-55), face a la faculté des Lettres (69-65) et contre l’ISPM

(60-40). Dans la poule B par contre, l’équipe de l’ESMIA a pu enchaîner aussi trois victoires devant l’IEP (55-52), contre la faculté des sciences (72-54) ainsi que face au GSI (98 – 87).

Dans la poule C, c’est la faculté DEGS qui se montre comme un des premiers prétendants au titre avec trois victoires à son actif également. Dans la poule D, Escame fait cavalier seul avec trois francs succès. Sa victoire sur 57-47 devant l’équi­pe nationale U16 a été remarquable. Cette dernière a enregistré une série de quatre défaites.

Finale euphorique

Chez les dames, les résultats enregistrés sont très aléatoires. Uprim, Médecine, DEGS et ISM Adv sont tout de même pressentis inté­grer aussi le Top huit voire le Top 4 si on se réfère à leur récentes prestations.

Le tournoi se poursuit au Palais des sports. Le public est au rendez-vous et on imagine déjà l’ambiance euphorique de la finale de ce grand rendez-vous des basketteurs universitaires qui est prévue le 30 avril.

Dina Razafimahatratra