La fédération malgache de basketball organise en marge de la phase 2 du championnat de Madagascar N1A, du 13 au 23 octobre, une formation des commissaires techniques. Les cours seront dispensés par le maitre Alain Ramanarivo, commissaire technique de la Fiba, ancien vice président de la fédération malgache et ayant déjà occupé le poste de président du comité d’organisation des premiers Afro­basket, sur le sol malgache.

La formation est ouverte aux entraineurs de plus de cinq ans d’activité, ayant une attestation délivrée par la commission des entraîneurs et validée par la fédération, ou aux anciens arbitres nationaux ayant une attestation délivrée par la commission centrale des arbitres, ou aux anciens membres de structures fédérales comme des sections, ligues ou fédération pendant au moins un mandat complet, ou aux anciens joueurs de l’équipe nationale et dirigeants de club.

Les candidats à la formation devraient déposer avant le mardi 12 octobre à 16 heures, auprès du secrétariat général de la fédération, leurs dossiers contenant la demande, l’attestation et les documents justificatifs.

