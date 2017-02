Les éliminatoires de la compétition ont été marqués par des attitudes qui illustrent mal l’esprit sportif. Un conseil de discipline sera réuni bientôt.

Deux équipes ont refusé de disputer leur match. Le BCO ne s’est pas pointé le dernier jour des éliminatoires face au Sporting de Diana. Le coach a menacé l’arbitre et l’un de ses joueurs la veille, durant la rencontre qui a opposé cette équipe au NCBB, mercredi. La formation du BCO a été battue par 50 à 58 points et l’entraîneur s’est déclaré victime d’un coup d’arbitrage.

Et ce n’est pas tout. En effet, l’As Victoire a refusé de jouer la demi-finale face à la Sebam, samedi soir. Pourtant, les spectateurs sont venus nombreux au complexe sportif d’Ampisikina. Jeudi, le club AS Victoire a déjà été vaincu par la Sebam par 50 points à 70, pour le compte des éliminatoires. Et à la suite du classement, ils auraient dû disputer la demi-finale suite. Cette fois-ci aussi, les joueurs de l’ASV et leurs dirigeants ont avancé que leur défaite a été le résultat d’un mauvais arbitrage.

Mais le plus spectaculaire a été le comportement des joueurs de la Sebam qui ont quitté le terrain à quelques minutes de la fin de la 3e période durant la finale qui l’a opposé à l’’ASCB.

Tout est venu d’un joueur de la Sebam qui, ayant perdu une dent dans un cafouillage sous le panier, est sorti du gymnase. Tout le monde l’a suivi sur ordre des coaches. Le tableau affichait alors 37 points à 50 en faveur de la Sebam. Livio, Bila, Zezy ainsi que Fabien et Elly de l’ASCB ont attendu sur le terrain. Un abattement de quinze minutes a été déclenché.

Cinq minutes après, cinq joueurs sont revenus sur le terrain et le match a repris, dans un relent de scandale. Le reste de la bande est resté dehors ainsi qu’un manager.

À la reprise du dernier quart-temps, ils ont donné leur balle à chaque fois à leurs adversaires, et les ont laissé marquer des points. Tout ce spectacle inattendu s’est produit sous les yeux du préfet de Mahajanga, Lalanaina Fitiavana Ravelomahay et du directeur régional des Sports de Boeny, Nestor ainsi que le chargé de mission de la FMBB, Jimmy Randriamandimby. Les deux formations se sont séparées sur le score de 81 points à 61 en faveur des joueurs de l’ASCB. Ces derniers ont d’ailleurs écarté largement la Sebam, 90 points à 61, lors des éliminatoires jeudi.

Ce sont donc les deux clubs qui représenteront la zone Nord à Fianarantsoa pour le play off en mars. La Fédération et les arbitres a dressé un rapport sur les faits déroutants qui se sont déroulés à Mahajanga. Un conseil de discipline sera réuni pour juger les coups et menaces à l’encontre des arbitres.

Un sans faute pour l’ASC Boeny

Les quatre équipes qualifiées pour la demi-finale, en vue de la qualification à la Coupe du Président de basketball ont déjà disputé leur petite demi-finale, hier au Complexe sportif d’Ampisikina. L’ASCB Boeny, avec un parcours sans faute de cinq victoires, affrontera de nouveau le NCBB, classé quatrième, samedi. Tandis que le Sebam et l’ASV, tous deux de Boeny, disputeront également le seul ticket pour la finale.

Hier, ils se sont encore opposés pour le compte des éliminatoires de la compétition. Le BCO de Mahajanga et le Sporting de Diana ont plié bagages.

Les 6 équipes en lice ont disputé les éliminatoires en poule unique et les quatre premières formations accèderont aux demi-finales. En fin de compte, c’est un remake entre les antagonistes. Ce jour, tout le monde se repose avant l’avant-dernière bataille.

Les deux premières équipes rejoindront Fianarantsoa pour le play-off qui se déroulera du 18 au 26 mars.

Résultat

ASCB Boeny # SEBAM Boeny (90-61)

BCO Boeny # NCBB Boeny (50-58)

SEBAM Boeny # SPORTING Diana (70-50)

Vero Ravonimbola Andrianarisoa