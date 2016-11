La coupe des clubs champions de l’océan Indien se déroulera du 6 au 13 novembre à Antsiranana. La Grande Île sera représentée par Ascut et GNBC chez les hommes, Fandrefiala et Mb2ALL pour les dames.

Après le désistement du club JEA Vakinanka­ratra, il y a plus d’une semaine, MB2ALL Analamanga prend sa place et devient la deuxième équipe féminine qui défendra les couleurs malgaches à la coupe des clubs cham­pions de l’océan Indien.

Prévue se tenir à Mayotte, cette compétition aura finalement lieu à Antsiranana du 6 au 13 novembre, selon la décision de la zone 7. Après la dissolution de Sebam, équipe championne en 2015 et JCSA vice-championne, puis le désistement de JEA, La Grande Ile sera donc représentée chez les dames par Fandrefiala et Mb2all, tous deux clubs d’Analamanga.

Ce sera la deuxième participation pour Mada­gascar Basketball To All après la version 2010 qui s’est tenue sur le sol malgache. A sa première participation, qui date de 2010, MB2ALL a remporté le titre régional et compte rééditer cet exploit à Antsiranana, dans quelques semaines. Ce club phare de la capitale, et même de Madagascar a battu en finale la JCSA puis a représenté la zone 7 à la coupe d’Afrique des clubs cham­pions en Tunisie, la même année.

Ce club porte-fanion malga­che y a terminé neuvième sur douze pays en lice avec deux victoires en cinq matches. L’équipe seniors dames du club est actuellement composée des joueuses de la première génération U18 d’il y a cinq ans. Huit de ses joueuses étaient membres de l’équipe nationale qui ont disputé, au mois d’Août, l’Afro­basket U18 en Egypte ou Madagascar a fini cinquième. Sa meneuse, capitaine du club, Miora Solo­mam­pionona est depuis quelques temps appelée dans l’équipe nationale seniors.

Structuré

MB2ALL a vu le jour en 2010, n’étant au début présenté que dans la catégorie N1A dames qui compte actuellement deux titres nationaux, en 2011 et 2013, puis vice-champion cette saison 2016.

« Nos joueuses manquent encore de maturité et d’expérience », a commenté le premier responsable technique du club, Miaratiana Erick Rakotondravao, au vu de leur résultat au dernier championnat national N1A. « On ne fait plus qu’une petite mise au point tactique et psychologique car le côté technique est déjà au top (…) Et par principe aussi, même si on a le droit, on ne recrute jamais des joueuses ni d’entraineurs temporairement pour ce genre de rencontre internationale », a confié Erick Rakotondravao. MB2ALL est pour le moment l’un des clubs le plus structuré du pays, qui compte actuellement 450 licenciés, de catégories U12 aux N1A, hommes et dames. Le club a créé ses équipes masculines de différentes catégories l’année dernière. Dix techniciens assurent leur encadrement et le club en recrutera quatre autres l’année prochaine.

Financièrement, le budget annuel du club s’élève à 60 millions d’ariary sans compter les sorties internationales. « Le club n’a pas de source d’argent fixe ou régulière, mais nos partenaires nous font confiance et nous aident vu notre rigueur et surtout nos résultats » a précisé Ndranto « Tagg » Rakotonanahary, un des fondateur du club. En parlant de résultats, son équipe U18 filles, depuis 2011 a empoché six titres consécutifs, et quatre scares quant aux U20 de 2013 à cette année.

Serge Rasanda