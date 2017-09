Point final à la phase éliminatoire, et place ce jour aux quarts de finale hommes. Les demi-finales dames auront lieu demain.

Les demi-finalistes dames connues. Après six jours de phase éliminatoire en poule unique, le calendrier des demi-finales des dames est formé, après la dernière journée d’hier.

Après un parcours sans faute, Fandrefiala a arraché sa quatrième victoire en autant de matches hier, face à TAMIFA par 57 à 49. L’équi­pe prend la première place au classement final, à l’issue des éliminatoires.

MB2ALL se trouve en deuxième position, avec ses trois victoires et une défaite face à Fandrefiala. La troisième formation hôte, TAMIFA et le Basketball Club M’Tsapere de Mayotte, respectivement troisième et quatrième au classement, complètent la liste des qualifiés aux demi-finales.

Le club mahorais vient de décrocher, hier, sa première et unique victoire face à B. Challenge des Seychelles, au score final de 74 à 60 en faveur de BCM.

Demain, en demi-finale, Fandrefiala retrouvera le BCM de Mayotte. Le club champion de Madagascar a déjà laminé celui mahorais par 109 à 39 lors de la cinquième journée des éliminatoires. De même pour la deuxième demie, MB2ALL jouera contre TAMIFA. L’équi­pe championne en titre s’est déjà imposée sur un score de 67 à 62 ce mercredi.

Domination malgache

À ce rythme, la finale tend vers le remake du duel final version 2016, malgacho-malgache entre MB2ALL et Fandrefiala.

Chez les hommes, les trois équipes malgaches ont toutes validé leur qualification pour les quarts qui auront lieu ce jour, au palais des sports à Mahamasina. En ouverture, la GNBC, première du groupe A sera opposée au Real Basket de Maurice, quatrième de la poule B.

L’ASCUT, championne en titre qui a fini en tête du groupe B, rencontrera le Premium Cobra des Seychel­les, quatrième de la poule A.

La troisième rencontre sera une affaire entre équipes mahoraises, BCM contre TCO. Et en quatrième heure, le club de Beau Vallon des Seychelles rencontrera le COSPN. Les demi-finalistes hommes seront connus ce soir.

Serge Rasanda