Le top 8 commence à se dessiner au bout de quatre jours de compétition. BCM et Fandrefiala demeurent invaincus.

En roue libre. La Coupe des Clubs Cham­pions de l’océan Indien (CCCOI), qui a entamé la quatrième journée hier au Palais des sports de Maha­masina a livré des résultats sans surprise.

Chez les hommes, on a assisté à une véritable démonstration de force de la part du BCM Mayotte de l’expatrié malgache, Charles Rabekoto alias Dagué. Après avoir réussi à se défaire de l’équipe de la GNBC lundi, l’équipe du BCM Mayotte a enregistré un nouveau succès face au Premium Cobra des Seychelles, sur le score de 92 à 53. Une assez large victoire de l’équipe mahoraise, qui la propulse en tête du groupe A, après trois succès de suite.

Après cette prestation, l’équipe du BCM Mayotte s’annonce comme un des premiers prétendants au titre régional. Le COSPN, quant à lui, s’est offert une victoire logique devant les Comoriens de l’USONI, par 89 à 62.

Dans le groupe B, Beau­vallon Seychelles a réussi à dominer les Mahorais du TCO sur le score de 86 à 69. Chez les dames, la rencontre phare de la journée d’hier a opposé le Fandrefiala au MB2ALL. Et comme il fallait s’y attendre, le spectacle a été au rendez-vous. Se rendant coup pour coup, c’est durant le dernier quart temps que l’équipe du Fandrefiala a pu boucler la rencontre par 70 à 60.

Grande affiche

Pour le Tamifa, troisième équipe malgache en lice dans cette CCCOI, le succès a été au rendez-vous. Elle s’est imposée devant les Seychel­loises du BC Challenge sur le score de 60 à 50.

La suite de la CCCOI de ce jour s’annonce très intéressante. On verra de nouveau l’équipe de l’Ascut à l’œuvre, confrontée au TCO Mayotte.

L’autre grande affiche sera le choc entre le Real de Maurice et Beau Vallon des Seychelles. On n’oubliera pas non plus de citer la rencontre BCM Mayotte face au COSPN.

Un match où l’on pourrait voir vraiment le véritable potentiel de l’équipe de Dagué, qui aura à prouver sa régularité dans la performance en entamant la quatrième rencontre au bout de cinq jours de compétition.

Programme

08h D : TAMIFA (Mada) vs MB2ALL (Mada)

10h H: REAL BASKET BALL (Maurice) vs BEAU VALLON (Seychelles)

12h D: FANDREFIALA (Mada) vs BCM (Mayottes)

14h H: PREMIUM COBRAS (Seychelles) vs GNBC (Mada)

16h H: BCM (Mayottes) vs COSPN (Mada)

18h H: ASCUT (Mada) vs TCO (Mayottes)

Dina Razafimahatratra