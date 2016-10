Une fois tous les mois, un après-midi Jazzy se déroule au Baobab Rose. Samedi dernier, c’est à Ella Fitzgerald que les mélomanes ont rendu hommage.

Les après-midi Jazzy à Antsahavola commencent à poser ses marques. Depuis cinq mois exactement, une fois par mois, les amoureux du genre se donnent rendez-vous du côté du Baobab Rose pour quelques bonnes heures de convivialité.

Ella Fitzgerald, qu’on ne présente plus, s’est réincarnée à travers la langoureuse voix de Antsiva Andriamasi­manana, samedi dernier. Ainsi, ce fut à la, modestement surnommée « First lady of swing », qu’on a rendu hommage.

Le petit salon du Baobab Rose commence à se remplir timidement à l’heure convenue. Tant pis pour les retardataires, les convives déjà présents s’impatientent. Ils ont hâte de s’abreuver de cette fraîcheur musicale de la petite bande d’Antsiva avec la chaleur suffocante de dehors. Un petit verre de punch à la main, l’assistance se fait bercer au piano par Nary Randri, à la basse par Houzefa et aux drums par Lova Bil.

Après le petit discours d’introduction de la propriétaire des lieux, la voix de la first lady reprend vie à travers ses plus grands standards, entre autres, avec un très léger « Stiff Upper Lip » pour mettre le public à l’entrain. S’ensuit un grand classique comme « Someday my prince will come ». Ce titre aura pour simple effet de propulser l’assistance dans les années 30, à l’âge d’or des princesses de Disney.

Époustouflant

Les puristes auront retrouvé à travers la pétillante Antsiva, cette pureté de voix ainsi que cette capacité d’improvisation représentative de la first lady, notamment sur « Cry me a river »,

« Heaven» et surtout sur le mythique « Route 66 » qu’elle interpréta, autrefois, avec Ray Charles.

Tout simplement époustouflante. Découverte lors d’un des podiums du dernier Madajazzcar, Antsiva Andriamasimanana a su honorer de la plus belle des manières, l’une des reines du Jazz mondiale. Cependant, elle ne s’est pas uniquement contentée de ravir le Baobab Rose en interprétant les

titres d’Ella Fitzgerald. Le petit Jazz Band s’est aussi plu à offrir quelques morceaux malgaches à l’image d’un timide mais envoûtant « Iny hono izy ravorombazaha» pour clore la première partie de l’après-midi.

Un samedi musical bien rempli selon certains et à Suzy Rakotoarison de conclure sur une note positive, en annonçant le programme pour le mois prochain qui sera entièrement dédié à l’honorable Henri Salvador.

Harilalaina Rakotobe