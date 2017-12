Renforcement. En cohérence avec les stratégies du groupe Société Générale, la BFV-SG a ouvert, hier, son cinquième centre d’affaires pour sa clientèle entreprises, au premier étage de l’Agence Talatamaty. Pour leurs besoins spécifiques, les entreprises bénéficieront de l’expertise de la BFV Société Générale dans le domaine du financement, des opérations internationales et des transactions au quotidien.

Outre une prise en charge privilégiée de ses clients, ce nouveau centre d’affaires vient ainsi renforcer les structures de la banque qui comptabilise, à ce jour, quatre espaces premium sur le plan national, dont celui d’Antaninarenina, Toamasina et Ivandry. Une nouvelle équipe dédiée, rattachée à la Direction des Relations Entreprises du siège, est mise à disposition pour proposer des solutions innovantes, adéquates aux activités des clients.

« Le choix de la mise à disposition de cette nouvelle agence premium réside surtout dans le fait que cette zone de la ville est en pleine expansion, en matière de potentiel commercial », souligne, le Directeur de l’agence. Par ailleurs, cet espace dédié aux entreprises témoigne surtout de la politique d’extension et de proximité du réseau qui ne reste pas concentré sur les grandes zones urbaines et industrielles, mais qui accompagne également le développement des périphéries. Suivant, ainsi, les principes de consolidation et de développement prônés par cette institution bancaire.

Harilalaina Rakotobe